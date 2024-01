STAF59 a Sigep con macchine per la gelateria più user-friendly

Giornate intense di importanti confronti quelle del Sigep 2024 per STAF59, dove sono state presentate le ultime novità e i nuovi progetti in corso. Si chiude un'edizione da record e di grandi soddisfazioni. Dal gelato alla crema perfetta, esigenze diverse ma sempre con il focus di rendere semplice la vita dei professionisti.

STAF59, le macchine più user-friendly del mercato

La missione di STAF59 è semplificare la vita dei gelatieri, con impegno quotidiano, costanza e ricerca. Macchine ad alte prestazioni, dotate di un'interfaccia user-friendly, facili da utilizzare. Modalità che mira a semplificare la vita nella produzione di gelato, non c'è infatti un aiuto migliore che risolvere con facilità le sfide quotidiane. L'obiettivo finale è consentire ai gelatieri di ottenere un prodotto perfetto con il minimo sforzo.

«Come STAF59 - dichiara Andrea Berardi, direttore vendite italia del brand - abbiamo presentato una nuova macchina, piccola, ideale per un laboratorio o per un angolo gelato e che è in grado di mantecare una vaschetta in 10 minuti, quindi riduce i tempi di lavoro e migliora la realizzazione della vetrina per il gelatiere»

Il gelato offre un terreno fertile per l'innovazione culinaria. Nella ristorazione contemporanea, non è solo un dessert, ma un'opportunità per offrire un'esperienza multisensoriale. La sua consistenza setosa, i sapori distintivi e la presentazione creativa, lo rendono un elemento essenziale per soddisfare i desideri dei clienti più esigenti, contribuendo a creare ricordi gustativi indimenticabili.

E STAF59 è in grado di agevolare la realizzazione di tutto questo offrendo il migliore processo di produzione: facile, user-friendly e ad altissime prestazioni.

