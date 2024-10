Bar, ristoranti, hotel e negozi: tutte le scadenze fiscali di ottobre

Anche nel mese di ottobre ci sono diverse scadenze fiscali da rispettare per il mondo dell'Horeca: dalla liquidazione mensile dell'Iva di settembre, ai versamenti relativi all'Irpef e ai contributi Inps per i dipendenti. Inoltre, vi sono adempimenti come l'invio telematico del Modello 730/2024 integrativo e altre dichiarazioni importanti come il Modello 770/2024 e la presentazione di richieste specifiche per il bonus librerie o il contributo Superbonus al 70%. Di seguito riportiamo nel dettaglio tutte le principali scadenze e casistiche specifiche.

Tutte le scadenze fiscali per l'Horeca a ottobre

Ecco il riepilogo delle principali scadenze fiscali e contributive per il mese di ottobre 2024, suddivise per data e adempimento:

Mercoledì 16 ottobre

Iva - Liquidazione mensile: liquidazione Iva riferita al mese di settembre e versamento dell’imposta dovuta

Irpef - Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001)

Irpef - Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo: Versamento delle ritenute operate a settembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Irpef - Ritenute alla fonte dividendi: Versamento delle ritenute operate (26% - codice tributo 1035) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per:

partecipazioni non qualificate;

partecipazioni qualificate, derivanti da utili prodotti dal 2018.

Ritenute alla fonte condomini: Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi: Versamento delle ritenute (21%) operate a settembre da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef - Altre ritenute alla fonte: Versamento delle ritenute operate a settembre relative a:

rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps - Dipendenti: Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.

Inps - Gestione separata: Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita Iva (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali - Informativa SEAC 20.2.2024, n. 51).

Venerdì 25 ottobre

Mod. 730/2024 integrativo: Consegna al CAF / professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2024, intendono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.

Iva comunitaria - Elenchi intrastat mensili e trimestrali: Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre (soggetti mensili) e al terzo trimestre (soggetti trimestrali).

Giovedì 31 ottobre

Iva - Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS: Invio telematico della dichiarazione Iva OSS del terzo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali Ue da

parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico (OSS).

Iva - Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS: invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di settembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Iva - Credito trimestrale: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. Iva TR.

Corrispettivi distributori carburante: Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti

per motori del mese di settembre / terzo trimestre, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps - Dipendenti: Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di settembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Inps Agricoltura: Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.

Mod. 770/2024: Invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. 770/2024 relativo al 2023 (Informativa SEAC 10.9.2024, n. 257).

Certificazione unica Redditi non dichiarabili nel mod. 730/2024: Invio telematico all’Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d’imposta della Certificazione Unica 2024 contenente esclusivamente redditi 2023 non dichiarabili tramite il mod. 730/2024 (ad esempio, compensi corrisposti a lavoratori autonomi titolari di partita Iva).

Domanda ISCRO 2024: Presentazione all'INPS della domanda per accedere all'indennità straordinaria di continuità reddituale (ISCRO) riconosciuta per il 2024 a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS esercenti attività di lavoro autonomo (Informativa SEAC 30.7.2024, n. 229).

Accise Autotrasportatori: Presentazione all’Agenzia delle Dogane dell’istanza relativa al terzo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall’incremento dell’accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t (Informativa SEAC 28.3.2024, n. 99).

Bonus librerie 2024: Termine ultimo per la presentazione (entro le ore 12:00) in via telematica, al seguente indirizzo Internet taxcredit.librari.beniculturali.it/sportellodomande/,

dell’istanza per la richiesta del bonus spettante, con riferimento alle spese sostenute nel 2023, agli esercenti attività di commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati e di libri di seconda mano (codici Ateco 47.61 e 47.79.1).

Mod. Redditi 2024: Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. REDDITI 2024, relativo al 2023, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Mod. Irap 2024: Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. IRAP 2024, relativo al 2023, di società di persone / assimilati e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

Adesione CPB: Termine di adesione da parte:

dei soggetti ISA alla proposta di CPB 2024 - 2025;

dei contribuenti forfetari alla proposta di concordato 2024;

tramite la compilazione del quadro P del mod. ISA / Sezione VI del quadro LM del mod. REDDITI 2024.

Mod. CNM: Invio telematico, diretto o tramite un intermediario abilitato, del mod. CNM relativo al 2023, da parte della società consolidante.

Regime di trasparenza Opzione 2024-2026:

Opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2024 – 2026 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC;

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dell’opzione per il regime di trasparenza per le neo società costituite nel 2024 (fino al 31.10) che intendono scegliere tale regime per il triennio 2024 – 2026, non potendo indicare l'opzione nel quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC.

L'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.

Regime di trasparenza - Revoca opzione dal 2024: Revoca del regime di trasparenza dal 2024 tramite la compilazione del quadro OP del mod. REDDITI 2024 SC.

Irap Opzione 2024-2026:

Opzione per la determinazione, a decorrere dal 2024, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” (la scelta vincola il triennio 2024 – 2026) tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2024;

invio telematico all’Agenzia delle Entrate, da parte delle società di persone in contabilità ordinaria, costituite nel 2024 (fino al 31.10), della comunicazione dell’opzione per la determinazione, per il triennio 2024 - 2026, dell’IRAP con il metodo c.d. “da bilancio”, non potendo indicare l'opzione nel quadro IS del mod. IRAP 2024. L'opzione si rinnova automaticamente al termine di ciascun triennio.

Irap Revoca opzione dal 2024: Revoca del metodo c.d. “da bilancio” per la determinazione dell'IRAP dal 2024 tramite la compilazione del quadro IS del mod. IRAP 2024.

Contributo Superbonus 70%: Invio telematico della domanda di contributo a favore dei soggetti che hanno iniziato interventi agevolati Superbonus non terminati entro il 31.12.2023, per i quali dal 2024 la detrazione è ridotta dal 110% al 70%, con riferimento alle spese sostenute dall’1.1 al 31.10.2024 (Informative SEAC 6.9.2024, n. 255 e 27.9.2024, n. 276).

