EmergenteSala, selezionati i 4 finalisti under 30 del centro-sud Italia

Il contest EmergenteSala, ideato dal critico enogastronomico Luigi Cremona e da Lorenza Vitali di Witaly, dimostra come le professioni della sala, nella ristorazione e nell'ospitalità, stiano sempre più suscitando l'interesse dei giovani, anche con una larga componente al femminile. Lo ha dimostrato anche l'ultima selezione per il Centro-Sud under 30, svoltasi a Roma al Ristorante Allegrìo di Via Veneto che - in vista della competizione con i colleghi del Centro Nord (Monza, 19 e 20 maggio) - ha visto l'affermazione di quattro finalisti: Carla Barone della Fattoria delle Torri a Modica (Rg), Italo Da Ponte di Origine, Grand Hotel di San Gemini (Tr), Angela Magnolo di Bivium, all'Hotel Six Senses Rome di Roma, e a Giorgio Manni di Pulejo, Roma.

I concorrenti di EmergenteSala under 30 centro-sud

L’importanza dei camerieri e del personale di sala

Grazie ad iniziative come questa molta strada si è fatta da quando fare il cameriere o l'addetto alle mansioni di sala era considerato un lavoro di ripiego o una soluzione temporanea. Serve tuttavia ancora molta attenzione al settore perché si concretizzi una sua reale rivalutazione economica e professionale.

Luigi Cremona e lo chef di Allegrìo Daniele Creti

EmergenteSala si conferma intanto l'unico evento competitivo italiano del genere, forse il format più originale di Witaly che organizza anche EmergentePizza, EmergenteChef ed EmergentePastry, sempre per valorizzare i giovani talenti. In quasi 20 anni di competizioni ne ha lanciato tantissimi, ora affermati protagonisti del settore.

EmergenteSala, come avviene la selezione

La prova pratica della selezione del Centro-Sud, la consueta "Cena di Gara", si è svolta al ristorante Allegrìo di Via Veneto, l'eclettico locale creato dalla designer italo-britannica Sabrina Corbo che sta contribuendo molto alla rinascita della mitica strada della Dolce Vita. La prova orale si è svolta invece nella Sala Consiliare di Palazzo Valentini. Da Allegrìo, i giovani concorrenti hanno servito la cena a un pubblico di rappresentanti delle istituzioni, di giornalisti e di sponsor, che hanno valutato il loro comportamento nel servizio e dialogato con loro sulle motivazioni di una scelta professionale tanto impegnativa e sui rispettivi progetti. Impeccabili i concorrenti nel servire e raccontare il menu curato da Daniele Creti e dai pizza-chef Ivano Coccia e Giovannigiuseppe Aiello: Montanara, Lasagna polvera, La nostra pasta e fagioli, Wellington di ricciola king Fish e Tarte Tatin, oltre ai vini della Famiglia Cotarella, Castello Monte Vibiano, Pedemontis, i drink Lurisia e i distillati Pallini.

La pizza di Giovanni Giuseppe Aiello

Tutti applauditi al termine dell'incontro conviviale: oltre ai vincitori si sono cimentati al servizio Matteo Bandinu del Ristorante Calamosca a Cagliari, Antonio Cozzolino della Locanda Mammì ad Agnone (Is), Simone Dell'Isola de La Terrazza del Chiostro a Pienza (Si), Gloria Glowig di Enoteca La Torre a Roma, Gianluca Grasso – Concezione Restaurant a Catania, Neila Patino – Aroma di Palazzo Manfredi a Roma e Giulio Marco Salvadori di Terramira a Capolona (Ar). In precedenza i giovani in gara avevano avuto l'opportunità di entrare in contatto con la cultura dell'olio, invitati a prender parte al Maxxi all'evento "EVOluzione”dove hanno interagito con grandi chef come Nino Di Costanzo, Lorenzo Cantoni e Marco Stabile.

Lasagna povera

Conclusione, infine, con la premiazione ed il brindisi finale con il contributo degli allievi dell’Istituto Pellegrino Artusi di Roma. Oltre ai finalisti, per il miglior servizio del pane in collaborazione con Agugiaro&Figna è stato premiato Simone Dell’Isola di Terrazze Del Chiostro a Pienza (Si). Ora la sfida per i quattro giovani del Centro-Sud è quella di confrontarsi a maggio a Monza, all'Hotel De la Villa e Villa Reale, con i quattro finalisti della Selezione CentroNord: Gianluca Grossi del Glam di Venezia, Andrea D’Alonzo de Il Fenicottero Rosa Gourmet di Villa Abbondanzi a Faenza (Ra), Alessandro Scarsi di Trattoria Contemporanea a Lomazzo (Co) e Alessia Rivano dell’Hostaria Ducale a Genova.