Vuoi fare carriera nel mondo del turismo? Chiama il mental coach

Un mental coach per fare carriera nel mondo del turismo e dell'accoglienza. È la novità pensata e lanciata da Formazione alberghiera, uno dei principali punti di riferimento in Italia per la crescita delle strutture e degli addetti ai lavori nel settore turistico-ricettivo, per il 2024. Maurizio Galli (fondatore e direttore) e il suo team di esperti non si limitano a insegnare semplicemente le nozioni del comparto turistico-ricettivo, ma si impegnano a guidare gli aspiranti professionisti come veri e propri allenatori personali.

Quello che cìè da sapere sui corsi formativi di Formazione alberghiera

Le sessioni individuali offerte sono pensate per massimizzare il potenziale di ciascun partecipante, fornendo un approccio formativo completo e altamente personalizzato. Grazie a un metodo collaudato e a una formula esclusiva di insegnamento, i corsi condotti da Formazione alberghiera garantiscono alle persone le competenze e le conoscenze necessarie per distinguersi in un mercato del lavoro in costante evoluzione.

Formazione alberghiera, obiettivi e argomenti dei corsi

L'obiettivo principale dei corsi one to one è quello di fornire ai partecipanti una solida base teorica e pratica attraverso il confronto su casi studio concreti. Un approccio mirato che consente ai partecipanti di acquisire conoscenze che possono essere immediatamente applicate sul campo, permettendo di sviluppare competenze efficaci nel mondo reale, sul posto di lavoro o aspirando a ricoprirlo.

Maurizio Galli, fondatore e direttore di Formazione alberghiera

I corsi one to one di Formazione Alberghiera coprono una vasta gamma di argomenti, dai fondamenti della gestione alberghiera fino alle strategie di revenue management. Ogni corso è progettato per fornire agli studenti le competenze specifiche necessarie per eccellere nel proprio ruolo, che si tratti di gestire un hotel, ottimizzare le tariffe o migliorarne la comunicazione.

Che cos'è Formazione alberghiera?

Formazione alberghiera e` una scuola di alta formazione del comparto turistico ricettivo nata a Verona nel 2018 e divenuta uno dei principali punti di riferimento in Italia per tutti coloro che desiderano una formazione più pratica ed approfondita. Grazie ad importanti collaborazioni con enti bilaterali, universita`, fondi interprofessionali, associazioni di categoria e Federalberghi, Formazione alberghiera concretizza la vision di eccellenza e di elevato standard qualitativo del suo fondatore Maurizio Galli, creando una squadra di docenti, tutti professionisti ed imprenditori del settore, in grado di andare oltre la teoria, per trasmettere i veri segreti pratici del settore. Formazione Alberghiera è l'unica scuola in Italia del comparto turistico a svolgere oltre 3mila ore di formazione in azienda ogni anno.