“The Italian Show” in Belgio: parata di chef stellati per promuovere il Made in Italy

È iniziato oggi, lunedì 5 febbraio, da Bruxelles, il tour internazionale di “The Italian Show” con un'intera giornata di performance, talk tematici, degustazioni e un programma parallelo dedicato alla regina della cucina italiana: la pizza. Ideato da I Love Italian Food, “The Italian Show” sbarca per la prima volta in Belgio e sceglie l'Afrikapaleis (Tervuren) per la prima tappa di una manifestazione itinerante che nel corso di tutto il 2024 porterà prodotti, produttori e ambasciatori del Made in Italy in tutta Europa, dalla Costa Azzurra a Monaco di Baviera, da Londra a Madrid, attorno a tavole selezionate. Con tre parole chiave educating, tasting, promoting.

A Bruxelles, in Belgio, arriva “The Italian Show”

Che cos'è "The Italian Show" e i volti del main stage

“The Italian Show” nasce infatti con l'obiettivo di promuovere le eccellenze dell'agroalimentare italiano, attraverso la conoscenza diretta del prodotto e l'esperienza con chef iconici. Per la tappa di Bruxelles, organizzata in collaborazione con l'Associazione cuochi italiani in Belgio - unico ente di categoria italiano in questo paese, con una rete capillare sul territorio e 300 associati - ha risposto all'appello una vera parata di stelle della cucina, protagonisti di un doppio programma di show cooking e incontri dalle ore 11 alle ore 19. Un cartellone a cui si affianca lo spazio espositivo: più di 30 i produttori nell'area expo, con prodotti simbolo del Made in Italy e una filiera 100% italiana, dalla farina all'aceto balsamico, in degustazione per i professionisti del settore e la stampa specializzata.

Tra i volti del main stage, dall'Italia Gennaro Esposito (2 stelle Michelin, Torre del Saracino, brand ambassador di Ciao Pomodoro) e Luca Marchini (1 stella Michelin, Ristorante Erba del Re), dal Belgio Giovanni Bruno (1 stella Michelin a Bruxelles per il Ristorante Senzanome, eletto miglior ristorante italiano fuori dall'Italia), Fabio Marangon (Ristorante Cucina Marangon), Antonio Morreale (Ristorante Antonio Morreale), con una speciale performance di pasticceria a cura di Elena Bonali.

Qual è l'obiettivo di "The Italian Show"?

«La scelta di portare il format in Belgio - dichiara Alessandro Schiatti, amministratore delegato di I Love Italian Food - riflette il nostro impegno nel contesto gastronomico internazionale. Il mercato della ristorazione belga presenta una diversità di cucine regionali e internazionali, e per questo offre un terreno fertile per l'incremento del vero made in Italy. Con The Italian Show, miriamo a creare un ponte tra i produttori italiani e gli operatori del settore alimentare in Belgio, contribuendo a consolidare l'apprezzamento per il made in Italy. Siamo molto felici di contribuire al grande impegno di Pino Nacci, presidente dell'Associazione cuochi italiani in Belgio, che ogni giorno promuove la nostra cultura enogastronomica sul territorio».