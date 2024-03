Cast Alimenti, dall'incontro con maestri e aziende nascono i nuovi corsi di formazione

L'incontro tra coloro che considerano la formazione come un impegno globale e le aziende che possiedono competenze specifiche nel comparto professionale gastronomico rappresenta un vantaggio significativo per la crescita e l'aggiornamento delle competenze in cucina.

Gli appuntamenti di Cast Alimenti per il 2024 prevedono "docenti d'eccezione"

Lo dimostrano le attività formative che una scuola di assoluta eccellenza come Cast Alimenti (di cui Italia a Tavola è media partner) sta sviluppando con aziende partner, corsi che nascono dal patrimonio d'impresa e vengono gestiti da maestri altamente qualificati. Gli esempi che possiamo fare in tal senso sono molti e tutti estremamente significativi. Ne presentiamo due che permettono di capire quanto contenuti e modalità dei corsi partecipino al risultato.

Le partnership di Cast Alimenti con Stefano Guizzetti e Savencia

Il primo esempio s'intitola “Il potere evocativo del gelato e lievitati”, corso dimostrativo di una giornata che vede Stefano Guizzetti, titolare della gelateria Ciacco Lab, con sedi a Parma e Milano (vanta tre Coni Gambero Rosso da sette anni e nel 2019 è stata indicata come “migliore gelato gastronomico d'Italia”), approdare nelle aule di Cast per gestire un'opportunità di formazione originale ed esclusiva.

Stefano Guizzetti, titolare della gelateria Ciacco Lab

Questa masterclass, calendarizzata per il 9 aprile, è stata messa a punto in collaborazione con Infundo di Italia Zuccheri, realtà leader di settore in Italia che mette insieme migliaia di aziende agricole che coltivano la barbabietola e producono direttamente la materia prima, gestendo così tutte le fasi di lavorazione.

Il corso stabilisce un interessante momento in cui il mondo del gelato e quello dei lievitati si incontrano, nel segno della creatività e dell'innovazione. Il rinomato maestro gelatiere, che ha saputo distinguersi in più occasioni per la sua capacità di sperimentare con la materia prima, offre ai presenti un racconto originale e suggestivo con protagonista il gelato, andando oltre il concetto di gusto “classico”.

Formazione gastronomica d'eccellenza: Cast Alimenti e le aziende insieme per il futuro dei mestieri del gusto

Il secondo esempio vede come protagonista la prestigiosa “Maison de l'Excellence” di Savencia, il prestigioso centro di formazione professionale del Gruppo Savencia Fromage & Dairy, di cui fanno parte i brand Corman, Elle & Vire Professionnel e Lescure. La partnership con Cast ha condotto a definire una serie di incontri formativi rivolti ai professionisti della pasticceria.

Codice sconto esclusivo per i corsi di Cast Alimenti

Approfitta subito dell'occasione per iscriverti ai rinomati corsi di formazione, ora disponibili con uno sconto imperdibile! Utilizza il codice #ITALIAATAVOLA al momento dell'iscrizione per ricevere un'offerta speciale dedicata a te, che hai sempre sognato di elevarare le tue competenze culinarie al livello successivo.

Il codice sconto di Italia a Tavola: #ITALIAATAVOLA va inserito nel campo "Codice Coupon" in fase di iscrizione al nostro sito e permette di beneficiare di uno sconto immediato del 10% sul corso di Guizzetti del 9 aprile e su tutti gli altri corsi professionali disponibili.

Per il corso “Il potere evocativo del gelato e i lievitati” con Stefano Guizzetti CLICCA QUI.

CLICCA QUI per le istruzioni da seguire per iscriverti a prossimi corsi di Cast Alimenti.

Cast Alimenti, gli appuntamenti con i "docenti d'eccezione" nel 2024

I temi che saranno trattati e che vedono docenti d'eccezione, ai vertici del comparto per fama e competenza, è molto ricco e decisamente affascinante. Si comincia il 15 maggio con Jeffrey Cagnes (maestro pasticcere attuale titolare della più antica pasticceria di Parigi e fra le più prestigiose al mondo, fondata nel 1730), che affronterà l'argomento “L'offerta di viennoiseries dolce e salata in stile francese”.

Per la formazione Cast Alimenti punta sull'innovazione

Gli incontri con i maestri della pasticceria riprenderanno in autunno con Nicolas Boussin (uno dei più autorevoli pasticceri di Francia, MOF - Meilleur Ouvrier de France 2000 ed executive pastry chef de La Maison de l'Excellence Savencia), che parlerà della “Pasticceria moderna Franch Style”.

Completa questo primo ciclo di incontri Giambattista Montanari (maestro del lievito e artista della sfoglia, grande professionista della pasticceria italiana, vincitore di molteplici premi internazionali, fin dal 2007 docente-dimostratore Corman Professional), che nella giornata del 18 settembre si occuperà dei “Grandi lievitati”.

Sarà ancora Boussin e Montanari che gestiranno due webinar su temi nei quali l'esperienza del gruppo Savencia nella produzione lattiera si pone ai vertici mondiali: il primo dedicato alla panna e il secondo al burro. Da sottolineare proprio questa stretta partecipazione di contenuti e di competenze dell'azienda nel programma dei corsi, che portano in aula qualcosa che è molto difficile poter ottenere come opportunità: il know-how dei produttori.

Esclusiva e di grande attualità anche la gestione digitale e l'archiviazione dei contenuti dei corsi, che vede l'intelligenza artificiale entrare in modo attivo nelle modalità di apprendimento. Cast è infatti realtà formativa all'avanguardia, unica in Italia, anche sul terreno dell'impiego delle potenzialità dell'IA.

In pratica tutti i dati riguardanti i corsi, siano ciò che hanno detto i maestri, come i webinar o ancora le documentazioni di supporto, istruiranno le Chatbot della piattaforma AI made in Cast, inaugurata lo scorso anno, un riferimento sempre disponibile per allievi, borsisti e professionisti di Cast. Si può interrogare l'algoritmo e ricevere risposte puntuali, veloci e, soprattutto organizzate, vale a dire dove l'IA struttura in modo logico e facilmente fruibile una grande mole di informazioni.