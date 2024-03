Iginio Massari porta il suo panettone a Tokyo con Molino Dallagiovanna

Il grande maestro della pasticceria italiana Iginio Massari è sbarcato il 29 febbraio a Tokyo per una masterclass interamente dedicata al panettone, il dolce natalizio per eccellenza, simbolo dell'arte e del saper fare tutto italiano. L'evento, organizzato da Molino Dallagiovanna, azienda molitoria in provincia di Piacenza, con la quale il maestro Massari collabora da anni, ha avuto l'obiettivo di promuovere la cultura del panettone e di valorizzare il prodotto di tradizione ed eccellenza italiana nel cuore del Giappone.

Il maestro Iginio Massari protagonista a Tokyo

I pasticceri e i panificatori giapponesi hanno avuto l'opportunità unica di apprendere direttamente dalle mani esperte del maestro Massari tecniche e segreti dietro la realizzazione di tre diverse varianti di Panettone: tradizionale, al cioccolato e al pistacchio. L'appuntamento di Tokyo è stato realizzato in collaborazione con Agrimontana e con Roots, l'importatore di farine Molino Dallagiovanna in Giappone.

«Il Giappone ama la cultura, la tradizione e la qualità - ha dichiarato il maestro Iginio Massari. Per questo motivo sono sicuro che il nostro panettone con le materie prime di Molino Dallagiovanna e di Agrimontana trionferà. Le pasticcerie e le fornerie giapponesi sono pronte, il mercato è pronto, e i tanti professionisti che partecipano a questa masterclass oggi ne sono una dimostrazione».

«Con oggi inauguriamo il nostro progetto di promozione della cultura del panettone di qualità nel mondo - ha dichiarato Sabrina Dallagiovanna, responsabile commerciale e marketing di Molino Dallagiovanna. Siamo molto orgogliosi di intraprendere questo percorso di valorizzazione dell'eccellenza italiana nel mondo con il maestro Iginio Massari, con Agrimontana e con Roots, nostro importatore in Giappone». Quella giapponese è stata la prima tappa 2024 di Meet Massari R-evolution, il tour promosso da Molino Dallagiovanna con il grande maestro della pasticceria italiana, giunto alla sua sesta edizione. Dopo questa prima tappa, il tour prosegue con un secondo appuntamento a Milano il 10 marzo in occasione di Identità Golose per concludersi il 23 settembre in Francia a Parigi.

