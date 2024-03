Onofrio Pagnotto guiderà il ristorante “Il Cappero” del Therasia a Vulcano

Pensate di avere la possibilità di scegliere tra due ristoranti stellati nell’hotel in cui alloggiate. Succede al Therasia Resort Sea & Spa sull'Isola di Vulcano. L'albergo è, infatti, l'unico resort in Italia ad offrire agli ospiti la scelta tra due ristoranti stellati, nello stesso indirizzo: al Ristorante vegetale I Tenerumi, 1 Stella Michelin e 1 Stella Verde Michelin e al Ristorante Il Cappero (1 Stella Michelin). Ora chef Onofrio Pagnotto prende le redini della cucina del ristorante Il Cappero, con la supervisione di Davide Guidara, executive chef de I Tenerumi e ora anche di tutta la proposta gourmet del resort che riapre ad aprile per la stagione 2024.

Il ristorante “Il Cappero del Therasia”

Chi è lo chef Onofrio Pagnotto?

Lo chef Onofrio Pagnotto inizia il suo percorso di formazione giovanissimo quando sedicenne, da Vietri di Potenza in Basilicata, parte alla scoperta del mondo della sperimentazione culinaria, formandosi in due dei più importanti avamposti internazionali della cucina contemporanea, partendo dal Noma di Copenaghen (3 Stelle Michelin), dove apprende il profondo rispetto della stagionalità oltre alle innovative tecniche di fermentazione. Non meno importante per lo chef è stata la sua esperienza all’Azurmendi Atxa di Bilbao (3 Stelle Michelin) dove sviluppa il significato di sostenibilità ed apprende l'importanza dell'utilizzo di selezionati ingredienti stagionali per piatto, limitando al massimo i passaggi di lavorazione delle materie prime. Ultimo e decisivo passaggio, è il suo trasferimento in Sicilia nel 2021, dove ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di sous chef di Davide Guidara al Ristorante I Tenerumi.

Sincera e diretta la proposta di cucina di Pagnotto a Il Cappero

Ma cosa si mangerà sotto la guida di Pagnotto al Ristorante Il Cappero? La proposta enogastronomica sarà sincera e diretta, basata su due capisaldi che dettano le regole del gusto: territorialità e purezza. Queste sono, infatti, le parole chiave che trovano un prezioso alleato nelle materie prime dell’Isola di Vulcano e nella tradizione siciliana.

Therasia Resort Sea & Spa sull'Isola di Vulcano

La territorialità si realizza grazie a scelte precise e sostenibili, come l'avvalersi soltanto dei produttori locali, delle materie prime stagionali coltivate nell'orto biologico del resort, delle proteine animali provenienti solo da allevamenti non intensivi e della pesca sostenibile. La purezza invece è garantita dall'identità chiara di ogni ricetta: pochi ingredienti, valorizzati nelle loro proprietà organolettiche e nutrizionali, per sapori concentrati e autentici.

Cosa si mangerà da Il Cappero?

Nel rispetto di questa visione, tra le proposte signature dello chef Pagnotto, entrano in menu la Spigola alla Brace - con protagonista assoluto la spigola, la sua emulsione e beurre blanc - e Gallina e uovo - un bottone di pasta all'uovo realizzato con il solo tuorlo, ripieno di genovese di gallina faraona, completato con tuorlo d'uovo affumicato al sentore di olivo e mandorlo.

«In ogni piatto la presenza di uno, al massimo due ingredienti, è voluta e studiata in ogni dettaglio; è attraverso la lavorazione di ogni parte della materia prima, con tecniche diverse, che ne esalto il gusto nella sua totalità - senza distrarre il palato con altri ingredienti, ma concentrando l’attenzione sulle sfumature di uno specifico elemento, che sia di terra o di mare» afferma Pagnotto.

Da I Tenerumi, la tecnica nel mondo vegetale

Per il 2024, la proposta del Ristorante I Tenerumi diventa, invece, espressione ancora più marcata della ricerca e della tecnica che lo chef Davide Guidara porta nel mondo vegetale, enfatizzando ogni gradazione di gusto delle preziose materie prime dell'orto biologico.

Therasia Resort Sea & Spa

Isola di Vulcano, 98050 Vulcanello (Me)

Tel 090 9852555