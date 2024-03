Gli studenti del “Prealpi” di Saronno volano a Palermo dagli chef Euro-Toques

Sono passati ormai cinque mesi dalla cena che ha decretato l'ammissione della cucina siciliana a candidata per il titolo di “European Region of gastronomy” nel 2025. Una cena indimenticabile per tutti i presenti e soprattutto per la Commissione Igcat che ha assistito ad una presentazione della cucina lungo 6000 anni di storia con 12 portate appositamente selezionate col compito di raccontare la cultura siciliana e al contempo di raccontare la complessa identità attraverso queste ricette magistralmente presentate dal simposiarca Gaetano Basile ed eseguite dallo chef Natale Di Maria nella dimora settecentesca di Villa Boscogrande.

Gli studenti dell'Istituto alberghiero "Prealpi" di Saronno a Villa Boscogrande con gli chef Euro-Toques

L'esperienza dell'Istituto alberghiero "Prealpi" di Saronno a Villa Boscogrande

L'eco di quella prestigiosa serata è stato tale da attirare l'attenzione dell'Istituto Alberghiero “Prealpi” di Saronno che approfittando della rassegna de “I Pranzi Storici”, appuntamento mensile che si tiene proprio presso Villa Boscogrande con ancora protagonisti assoluti il maestro Gaetano Basile e lo chef Natale Di Maria, ha inviato un gruppo di studenti a partecipare e a vivere appieno l'esperienza.

Gli studenti dell'Istituto alberghiero "Prealpi" di Saronno all'opera a Villa Boscogrande

Accompagnati dallo chef Carlo Mazara e coadiuvati dallo chef Peppe Triolo, entrambi membri di Euro-Toques Italia, gli studenti di cucina e di sala, hanno partecipato a tutte le fasi preparatorie del pranzo e altresì hanno avuto un incontro formativo sulla cucina dei Monsù con il professore Basile partecipando attivamente anche alla fase conclusiva del servizio del pranzo, che li ha visti attori protagonisti per un pubblico che non ha potuto che apprezzare e ammirare questi giovanissimi ragazzi ed elargire applausi per un'esperienza che con molta probabilità ricorderanno e conserveranno tra le più care.