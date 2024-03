Vongole avariate, condannato chef Sacco. Non indagati produttore e importatore

Sono stati condannati a due mesi e venti giorni di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione, lo chef del ristorante Piccolo Lago di Verbania Marco Sacco e la direttrice di sala Raffaella Marchetti.

Durante un banchetto nuziale organizzato nel locale, affacciato sul lago di Mergozzo nel Verbano-Cusio-Ossola, nel luglio del 2021, era stato servito un risotto con vongole risultate poi contaminate da norovirus. Al termine del ricevimento alcuni ospiti avevano poi accusato sintomi di intossicazione alimentare.

Quindi è seguita un’indagne dei carabinieri del Nas di Torino. Le vongole, di origine francese e importate da una società italiana, sarebbero state servite crude, poiché in etichetta non vi erano indicazioni che ne vietavano tale utilizzo.

Lo chef Sacco, due stelle Michelin, è stato, come detto, condannato a due mesi e venti giorni di reclusione, con sospensione condizionale della pena e non menzione.

A suo carico, e di Marchetti, il giudice Beatrice Alesci, del tribunale di Verbania, ha inoltre stabilito provvisionali per oltre 20mila euro. 8mila euro complessivi ai coniugi che organizzarono il banchetto nuziale nel suo locale e 250 euro per ciascuna delle 53 parti coinvolte, oltre a 10mila euro di spese legali per oltre 10mila euro.

Come dichiarato ad Open dall’avvocato dello chef Marco Ferrero, però, «inspiegabilmente» non sono stati coinvolti nell’inchiesta né il produttore né l’importatore e ha spiegato come la condanna sia «responsabilità altrui, trattandosi di un alimento acquistato in una confezione sigillata la cui genuinità sarebbe dovuta essere garantita, come previsto dalla legge alimentare del settore».

Il pm Fabrizio Argentieri aveva chiesto per entrambi una condanna a otto mesi. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni, mentre non è ancora chiaro se gli imputati faranno ricorso in Appello.