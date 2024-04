A Cast Alimenti una masterclass di Jeffrey Cagnes per scoprire la pasticceria francese

Dalla collaborazione tra Cast Alimenti e aziende ai vertici nei loro settori produttivi nascono corsi innovativi nei temi, nei contenuti, nelle modalità di formazione. L'incontro fra chi pone la formazione come proprio impegno globale e le aziende portatrici di proprie specifiche competenze professionali, rappresenta un vantaggio importante per la crescita e l'aggiornamento dei mestieri gastronomici.

Scopri l‘arte della pasticceria francese con il maestro Jeffrey Cagnes (foto: Kevin Rauzy)

Un esempio molto significativo è l'esclusiva masterclass calendarizzata in Cast per il prossimo 15 maggio, che vedrà come protagonista Jeffrey Cagnes, maestro pasticcere di fama internazionale che affronterà l'argomento “L'offerta di viennoiseries dolce e salata in stile francese”.

Chi è Jeffrey Cagnes, protagonista della masterclass di Cast Alimenti

Si tratta di un'occasione unica per entrare in contatto con questo famoso pastry chef, che attraverso le sue proposte è riuscito a creare un'identità distintiva della sua pasticceria. Jeffrey Cagnes è infatti ambassador lescure e propone una visione moderna, multiculturale e allo stesso tempo molto rispettosa della tradizione della pasticceria francese.

Dopo una significativa esperienza come pastry chef presso Maison Stohrer, la più antica pasticceria di Parigi, ripristinandone lo storico prestigio, ha deciso di avviare la propria attività, la Maison Jeffrey Cagnes Paris.

Nel 2021 ha aperto il suo primo locale, seguito da un secondo nel 2022 e dal terzo a fine 2023. È ospite in trasmissioni televisive di successo dedicate alla cultura francese dell'arte bianca e dell'alta ristorazione. Grazie alla sua spontaneità e chiarezza, è riuscito a conquistare il grande pubblico anche nei social e sul web, proponendo creazioni frutto di un talento straordinario.

Cast Alimenti, con Italia a Tavola uno sconto per la masterclass di Cagnes

La masterclass proposta da Cast Alimenti nasce dalla collaborazione tra Cast Alimenti, Lescure e “La Maison de l'Excellence Savencia”, il prestigioso centro di formazione professionale del Gruppo Savencia Fromage & Dairy, di cui fanno parte anche i brand Corman ed Elle & Vire Professionnel.

Ai lettori di Italia a Tavola è riservato in esclusiva un codice sconto che al momento dell’iscrizione online sul sito di Cast Alimenti, darà diritto ad uno sconto immediato del 10% sul corso di Jeffrey Cagnes del 15 maggio e sui successivi corsi realizzati da Cast in collaborazione con le aziende

Per il corso “L'offerta di viennoiseries dolce e salata in stile francese” con Jeffrey Cagnes CLICCA QUI.

Il codice sconto deve essere richiesto alla segreteria di Cast Alimenti scrivendo a info@castalimenti.it oppure telefonando allo 0302350076.