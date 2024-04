Aibes rivoluziona la formazione con un corso di comunicazione per barman

L'associazione italiana bartender e sostenitori (Aibes) lancia un progetto innovativo nel campo della formazione per il settore Horeca: il primo corso in cocktail bar & bartender communication, in programma dal 6 maggio, online per un totale di 40 ore divise su due settimane. Ci saremo anche noi di Italia a Tavola con il nostro direttore Alberto Lupini. E saremo in buona compagnia.

Aibes lancia il nuovo progetto dedicato alla comunicazione nel bartending

Da Mixer a Spirito Autoctono, da Blue Blazer a MT Magazine, solo per citare alcuni dei direttori di altre testate coinvolti nel progetto di formazione, che è stato progettato da Nicole Cavazzuti, giornalista esperta nel settore della mixology e consulente di comunicazione. «Daremo ai professionisti del settore le competenze necessarie per navigare in modo efficace il mondo dei social media, costruire relazioni con i media e comunicare efficacemente la propria brand identity», afferma la Cavazzuti.

Aibes, opportunità di networking e apprendimento pratico

Oltre a lezioni frontali e testimonianze dirette da parte di opinion leader del settore, il corso mette in primo piano il dialogo interattivo con gli studenti e laboratori pratici. È l’unico corso che mette in contatto diretto giornalisti delle testate di settore, uffici stampa, brand ambassador e professionisti dell’industry. Questa struttura permette di offrire non solo una solida base teorica ma anche competenze pratiche immediatamente applicabili, oltre a creare opportunità di networking essenziali nel mondo del lavoro.

Aibes, i moduli del nuovo corso di comunicazione per bartender

Il programma si articola in quattro moduli principali, che coprono diversi aspetti della comunicazione nel settore del cocktail bar e della mixology:

Strategie di comunicazione sui social media: tecniche e tendenze per una presenza efficace online Comunicare se stessi: strategie personal branding per bartender e imprenditori L'ufficio stampa: come selezionarlo e lavorare efficacemente con i media Il ruolo del brand ambassador: competenze e strategie per diventare un ambasciatore di marca nel settore dei cocktail

Ecco perché partecipare al nuovo corso di Aibes

Angelo Donnaloia, presidente di Aibes, sottolinea l'importanza di questo corso: «Offriamo una formazione che prepara i bartender a confrontarsi con il mercato globale, dotandoli degli strumenti necessari per una comunicazione moderna ed efficace». E la Cavazzuti aggiunge: «Questo corso è un passo avanti nel garantire che i professionisti del settore siano pronti ad affrontare le sfide del mercato attuale, sfruttando al meglio le potenzialità della comunicazione digitale».

Aibes, chi saranno gli ospiti del nuovo corso

Alberto Lupini , direttore di Italia a Tavola

, direttore di Italia a Tavola Rossella De Stefano , direttore di Mixer

, direttore di Mixer Giampiero Francesca , ideatore e titolare di Blue Blazer

, ideatore e titolare di Blue Blazer Lalla Carello , fondatrice di Mt Magazine e del primo Salone del Vermouth

, fondatrice di Mt Magazine e del primo Salone del Vermouth Francesco Fadda , direttore di Spirito Autoctono

, direttore di Spirito Autoctono Massimo Marcolin , alias @questoeilmassimo, fotografo, video maker e docente

, alias @questoeilmassimo, fotografo, video maker e docente Marco Gheza , brand ambassador di Beam Suntory’s

, brand ambassador di Beam Suntory’s Camilla Gemma , co-owner ufficio stampa Pravidio

, co-owner ufficio stampa Pravidio Federica Geirola , Lady Amarena Italia 2022 e bar manager del Jim’s Bar del Singer Palace Hotel di Roma

, Lady Amarena Italia 2022 e bar manager del Jim’s Bar del Singer Palace Hotel di Roma Danilo Bellucci , ideatore della gara Lady Drink

, ideatore della gara Lady Drink Mirta Oregna , ufficio stampa co-fondatrice di MirtAxelle

, ufficio stampa co-fondatrice di MirtAxelle Federica Bucci , spirits specialist di That’s The Spirit

, spirits specialist di That’s The Spirit Cristian Lodi , titolare del Milord Milano, consulente e docente

, titolare del Milord Milano, consulente e docente Fabio Camboni , bar manager di Kasa Incanto di Gaeta e consulente

, bar manager di Kasa Incanto di Gaeta e consulente Giorgio Fadda, Presidente Iba

Quando e dove si svolgerà il nuovo corso di Aibes

Il corso si terrà online, live, per 40 ore distribuite in due settimane (dal 6 al 10 e dal 20 al 24 maggio 2024). Per maggiori informazioni, visitare il sito www.aibes.it!