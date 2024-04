Bar, ristoranti, hotel e negozi: tutte le scadenze fiscali di aprile

Con l'avvicinarsi della fine del mese di aprile, le imprese italiane - tra cui bar, ristoranti e hotel - si trovano di fronte a una serie di adempimenti fiscali e richieste di contributi. Le scadenze riguardano una vasta gamma di comparti, dall'Irpef all'Iva, passando per contributi previdenziali e comunicazioni telematiche. Ecco un resoconto delle principali scadenze e adempimenti previsti per questo mese:

Tutte le scadenze fiscali di aprile per bar, ristoranti e hotel

5 aprile

È il momento per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e le associazioni sportive dilettantistiche di presentare la domanda di iscrizione all'elenco dei possibili destinatari del 5% Irpef, come stabilito nelle scelte espresse nel modello 730/Redditi 2024.

10 aprile

Commercianti al minuto, agenzie di viaggio e soggetti assimilati devono inviare la comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2023 a persone fisiche extra Ue non residenti in Italia, se incassate in contanti di importo compreso tra 1.000 euro e 15.000 euro.

15 aprile

È la data limite per richiedere il Bonus edicole 2023, tramite il Portale "Impresa in un giorno", destinato alle imprese che gestiscono punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste.

16 aprile

Scade il termine per la liquidazione mensile dell'Iva relativa al mese di marzo e il versamento delle ritenute alla fonte su vari tipi di reddito, tra cui lavoro dipendente, autonomo, dividendi e locazioni brevi.

22 aprile

Le associazioni e società sportive dilettantistiche con ricavi fino a 100mila euro possono richiedere il contributo a favore dei lavoratori sportivi, relativo ai compensi erogati nel periodo luglio-novembre 2023.

25 aprile

È il momento di inviare telematicamente all'Enea i dati relativi agli interventi di risparmio energetico e recupero del patrimonio edilizio ultimati dall'1/01 al 26/01/2024.

26 aprile

È la scadenza per la presentazione degli elenchi intrastat mensili e trimestrali relativi alle cessioni di beni/servizi resi a marzo (soggetti mensili) o nel primo trimestre (soggetti trimestrali) nell'ambito dell'Iva comunitaria.

29 aprile

Le imprese devono versare l'imposta di bollo per i registri contabili relativi al 2023, tenuti in formato elettronico o in conservazione sostitutiva.

30 aprile

Ultimo giorno per la presentazione della dichiarazione Iva Oss del primo trimestre e della dichiarazione Iva Ioss del mese di marzo, nonché per la richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al primo trimestre. Inoltre, sono previsti anche adempimenti relativi ai contributi previdenziali, agli autotrasportatori, alle strutture sanitarie private e ai revisori dei conti degli enti locali.

