 Gruppo Arc, un campione mondiale come partner: il barman Bruno Vanzan

Il Gruppo Arc ha annunciato una collaborazione molto attesa nel mondo del bartending: il rinomato barman Bruno Vanzan si unisce al gruppo come partner strategico. Vanzan, noto per la sua esperienza e la sua competenza nel settore, è stato campione del mondo nel 2008 e ha una lunga storia di successo nel mondo del bar e del catering.

Bruno Vanzan si unisce al gruppo Arc come partner strategico

Con Bruno Vanzan per riposizionare i marchi Arcoroc e Chef&Sommelier

L'obiettivo principale di questa partnership è posizionare i marchi Arcoroc e Chef&Sommelier come leader indiscussi nel settore del barware. Grazie alla vasta esperienza di Vanzan e alla sua profonda conoscenza del settore, il gruppo prevede che questa collaborazione porterà a nuove idee e innovazioni nel campo dei prodotti per il bartending.

Arcoroc e Chef&Sommelier si sono impegnati a rimanere all'avanguardia delle tendenze emergenti nel settore della mixology e del barware, offrendo soluzioni avanzate per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei professionisti del settore. La partnership con Vanzan mira a rafforzare l'immagine dei marchi come partner affidabili e di fiducia per i professionisti del settore a livello internazionale.

Gruppo Arc e Bruno Vanzan, una partnership d’eccellenza

Giovanni Schiraldi, direttore vendite del sud-est Europa del canale food service, ha commentato: « Siamo lieti di aver intrapreso un nuovo percorso professionale con Bruno Vanzan, barman campione del mondo (2008) e noto imprenditore nel mondo bar e catering. Al centro della nostra strategia di comunicazione, volta ad incrementare la notorietà e l’autorevolezza del marchio Arcoroc e del marchio Chef&Sommelier, Bruno sarà nostro partner e ci consentirà di diffondere in maniera più efficace i valori che da sempre ci contraddistinguono, quali l'eccellenza, l'innovazione e le soluzioni rivolte ad un mercato in continua evoluzione».

La partnership con Vanzan rappresenta un passo significativo per il Gruppo Arc nel mantenere il proprio status di leader nel segmento del barware. Sia che si tratti di sviluppare nuovi prodotti o fornire consulenza professionale, Arcoroc e Chef&Sommelier sono determinati a soddisfare le esigenze del mercato in modo tempestivo ed efficace, mantenendo sempre al centro l'innovazione e la qualità.