Tony Lo Coco è il nuovo presidente dell'associazione “Le Soste di Ulisse”

Tony Lo Coco è stato eletto come nuovo presidente de Le Soste di Ulisse, l'associazione che rappresenta alcuni dei migliori ristoranti e hotel della Sicilia. Lo Coco, noto patron del ristorante I Pupi di Bagheria che gestisce insieme alla moglie Laura Codogno, prende il posto di Pino Cuttaia de La Madia di Licata, che ha guidato l'associazione negli ultimi sette anni.

Tony Lo Coco è il nuovo presidente de Le Soste di Ulisse

Tony Lo Coco, la squadra eletta col nuovo presidente

L'elezione si è svolta al termine di una riunione del direttivo dell'associazione presso l'Antica Filanda della famiglia Campisi a Capri Leone, in provincia di Messina. Prima di questa elezione, si è tenuta un'assemblea dei soci che ha confermato tutti i membri del direttivo precedente, con l'aggiunta di Francesca Planeta, dell'omonima azienda vinicola e titolare de La Foresteria a Menfi, in provincia di Agrigento.

Tra i membri riconfermati ci sono Marco Baglieri del ristorante Crocifisso a Noto, Salvatore Campisi dell'Antica Filanda a Messina, Accursio Craparo del ristorante omonimo a Modica, Giovanni Guarneri del ristorante Don Camillo a Siracusa, Giuseppe La Rosa de La Locanda di Don Serafino a Ragusa, Carla Maugeri del ristorante Zash di Riposto e Luciano Pennisi del ristorante Shalai di Linguaglossa, entrambi in provincia di Catania.

Tony Lo Coco, il programma di lavoro

A supportare il lavoro del direttivo ci saranno Pino Cuttaia, ex presidente, e Nino Graziano, presidente onorario, che nel 2002 hanno avviato insieme ai soci fondatori un progetto innovativo nel campo dell'ospitalità e della ristorazione, tutt'oggi simbolo di eccellenza. Il prossimo incontro del nuovo direttivo si terrà tra circa un mese presso il ristorante Nangalarruni di Castelbuono, in provincia di Palermo, patron la famiglia Carollo. Durante questo incontro verrà delineato il programma di lavoro de Le Soste di Ulisse per i prossimi mesi.