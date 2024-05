Nel cuore delle Marche, tra il canto delle onde e l'abbraccio delle antiche mura, Senigallia si prepara ad accogliere un evento senza precedenti nel panorama italiano del caffè e dei cocktail: il 9° Convegno Nazionale Abi Professional.

Dal 12 al 14 novembre 2024, questa affascinante città costiera diventerà il fulcro dell'eccellenza dei Bartenders targati Abi Professional, radunando professionisti, appassionati e curiosi da ogni angolo della penisola.

ABI Professional: tre giorni di caffè e mixology per il 9° convegno a Senigallia

Ma è il mercoledì 13 novembre che la celebre “Rotonda a Mare” assumerà un'aura ancora più magica, ospitando la giornata clou del convegno, con la finale che incoronerà il Campione Italiano Abi Professional per il cocktails e il Campione Italiano ABI Professional per 2° edizione della “Caffè Vergnano Challenge”.

Un evento straordinario, reso ancor più speciale dall'anniversario dei 10 anni dalla nascita dell'associazione Abi Professional. Un decennio di impegno, passione e crescita continua, celebrato con la maestria e l'eleganza che contraddistinguono questa prestigiosa istituzione.

Ma il convegno non è solo una festa di compleanno: è l'occasione per esaltare la perfezione del caffè e dei cocktail, per premiare l'abilità e l'ingegno dei professionisti del settore e per condividere conoscenze e esperienze in un clima di festa e collaborazione.

Le giornate saranno dense di appuntamenti imperdibili: dalle competizioni che terranno con il fiato sospeso gli spettatori, alle degustazioni che regaleranno esperienze sensoriali uniche a tutti i partecipanti.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

L'associazione Abi Professional si conferma, ancora una volta, come faro luminoso nel panorama della cultura del caffè nella mixology e dei cocktail, promuovendo l'eccellenza, la formazione e la condivisione di know-how. E mentre ci prepariamo a sollevare le tazze e ad alzare i bicchieri in un brindisi colmo di soddisfazione e gratitudine, non possiamo che essere ansiosi di vivere appieno l'atmosfera unica di questo indimenticabile evento.

Quindi, preparatevi a immergervi in tre giorni di pura perfezione a Senigallia, tra caffè aromatici e cocktail raffinati. Stay tuned, perché il meglio deve ancora venire.