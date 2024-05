Continuano gli appuntamenti formativi “Foodart collection - Il menu del futuro”

Continuano a maggio gli appuntamenti con la quinta edizione , Foodart Collection - Il menu del Futuro, il progetto formativo di Unilever Food Solutions, che approfondisce le tendenze della ristorazione in Italia e offre ai professionisti del settore strumenti concreti per tradurle in un’offerta qualificata, innovativa e in grado di soddisfare un cliente sempre più esigente.

Il progetto coinvolge chef stellati, protagonisti di un calendario di 12 eventi live sul territorio e on demand, che condividono la loro interpretazione delle due principali tendenze della ristorazione italiana emerse quest’anno - Tradizione Moderna e Combinazioni Sensoriali - attraverso ricette e interviste inedite.

La Tradizione Moderna racconta di una cultura gastronomica che è ponte tra passato e futuro e della sfida dello chef nell’innovare, rispettando la tradizione e creando nuovi accostamenti e forme di piatti senza tempo. Con Combinazioni Sensoriali si parla di abbinamenti nuovi e inaspettati di ingredienti, sapori e consistenze, spesso frutto di contaminazioni di altre culture, che richiedono allo chef un perfetto equilibrio tra conoscenza, tecnica e sperimentazione.

Due gli appuntamenti “A tu per tu con …”, previsti questo mese, in collaborazione con Federazione italiana cuochi, che da anni affianca Unilever Food Solutions nello sviluppo di proposte formative innovative:

il 14 maggio alle 15.30 evento dedicato a Pierluca Ardito . Chef e team coach Nazionale italiana cuochi , è executive chef del Ristorante Nobis e del Grand Hotel La Chiusa di Chietri (Ba). Vincitore di numerosi premi internazionali di cucina, e` docente e autore di diverse pubblicazioni. Pierluca Ardito ricerca la qualità attraverso materie prime eccellenti, abbinate ai sapori della tradizione pugliese, che esalta grazie a contaminazioni inedite;

Per iscriversi gratuitamente agli eventi visitare il sito: https://www.unileverfoodsolutions.it/

Foodart Collection - Il menu del Futuro: a tu per tu con 12 chef

Il format “A tu per tu con …”, consiste in un evento phygital con una prima parte webinar live e on demand della durata di 30 minuti con intervista allo chef, seguito da una sessione in presenza e showcooking di Giuseppe Buscicchio, executive chef Unilever Food Solutions.

Il progetto prevede anche il format “A casa di …”, evento in livestreaming dalle cucine degli chef stellati per un totale di 12 appuntamenti live sul territorio e on demand, che vedono il coinvolgimento di:

Le ricette e le interviste ai grandi chef sono raccolte in Foodart Collection - Il menu del Futuro. Il libro è disponibile per il download all’indirizzo https://www.unileverfoodsolutions.it/idee-per-il-tuo-menu/download-report.html

