Il miglior panettone con gelato arriva dal Milanese: è di Gian Paolo Porrino

Gian Paolo Porrino della pasticceria "L'arte del dolce" di Vittuone (Mi) è il vincitore della seconda edizione di "Coppa del mondo del panettone - Summer edition", il concorso che unisce la fragranza del panettone con la cremosità del gelato. La sua creazione ha conquistato la giuria di esperti, che ha valutato l'estetica del prodotto, la temperatura di degustazione, la farcitura, il taglio e la struttura interna, oltre ovviamente al gusto.

Gian Paolo Porrino, Emanuele Alvaro e Salvatore Ravese

Il podio della "Coppa del mondo del panettone - Summer edition"

Al secondo posto si è classificato Emanuele Alvaro della gelateria "I dolci di Emanuele" di Roma, mentre terzo è stato Salvatore Ravese di Gioia Tauro (Rc). Il premio del pubblico per il miglior panettone decorato a tema "Genova, capitale europea dello sport 2024" è andato al duo Giovanni Cancelliere e Simone Monaco. I pasticceri gelatieri in gara hanno presentato due panettoni: uno farcito con gelato, sorbetto e semifreddo, e l'altro decorato a tema sportivo. La giuria, composta da esperti del comparto, ha avuto il compito di decretare il miglior panettone "Summer edition".

«Una bellissima serata trascorsa tra i profumi e le creazioni artistiche dei maestri della gelateria e della pasticceria. Abbiamo scoperto la complessità, l'inventiva e la professionalità che stanno alla base del mix tra un prodotto come il panettone ed uno come gelato. Siamo contenti come città di aver ospitato questo importante campionato e non vediamo l'ora di raggiungere Milano a novembre per la finale in cui presenteremo la nostra seconda edizione del Campionato del pandolce basso genovese. Sicuramente una importante occasione di visibilità per la nostra città e per il suo patrimonio culinario. Ringrazio Confesercenti e Confcommercio con cui ho condiviso la giuria "genovese" e invito tutti ad assaggiare la loro nuova creazione: il gelato al Pandolce» afferma Paola Bordilli, assessore al Commercio e artigianato del Comune di Genova.

Ricordiamo che il vincitore della Summer edition, Gian Paolo Porrino, tornerà a gareggiare nella finale mondiale della Coppa del mondo del panettone che si terrà a Milano dall'8 al 10 novembre 2024.