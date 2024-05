£$Noi di Sala presenta:$£ Carla Scarsella e la brigata del Sintesi di Ariccia

Il ristorante Sintesi situato ad Ariccia (Rm), nel cuore dei Castelli Romani, è stato inaugurato nella prima settimana di marzo 2020, pochi giorni prima che scoppiasse il Covid. Sara Scarsella, Matteo Compagnucci e Carla Scarsella sono i tre giovani proprietari.

Carla Scarsella

La forza di questo giovanissimo team è che si è saputo mettere in gioco due volta: la prima con l’apertura di un ristorante contemporaneo in una zona fortemente legata alla tradizione e poi con la capacità di riadattarsi velocemente a causa del momento storico dovuto dalla pandemia. A novembre 2022 riceve la prima Stella nella Guida Michelin Italia 2023.

Per descrivere il servizio offerto nella sala del ristorante Sintesi, Carla Scarsella ha scelto di utilizzare le parole che i clienti più frequentemente impiegano al momento dei saluti, che potremmo riassumere con:“Servizio gentile, presente ma non invadente. Il personale è preparato e sorridente, con una predisposizione all’accoglienza e non altezzoso”.

Questa è proprio la “sintesi” del servizio di sala che Carla Scarsella sognava e che orgogliosamente porta avanti ogni giorno, grazie all’impegno profuso dai ragazzi che lavorano nella brigata.

Ristorante Sintesi: il team di Sala

Federica Bazzucchi è una colonna portante, presente sin dall’apertura nel 2020. All’epoca in sala era l'unica figura al finaco di Carla, il ristorante era aperto da pochi mesi in un territorio in cui la proposta era percepita come una novità (con il senso più completo che questa parola contiene) e con un futuro che, come per tutti gli altri colleghi, appariva molto incerto. Federica c’era e ha creduto nel progetto Sintesi fin dal principio.

Loris Paolini e Carla Scarsella

Loris Paolini, un grande professionista e bravissimo sommelier, ha saputo capire da subito qual è l’idea di cucina degli chef e la scelta delle etichette proposte, andando ad incrementare e migliorare costantemente la carta dei vini.

Michela Vizzini, giovane, appassionata e con tanta voglia di crescere, ha saputo portare nuova linfa dando uno sprint ulteriore alla complessa macchina che si accende ad ogni servizio.

Un briefing dello staff del Ristorante Sintesi

Per ultimo, non in ordine di importanza, Valerio Cesaroni che lavora da Sintesi un giorno a settimana e negli altri giorni porta avanti con responsabilità e passione il lavoro di sala da Tinello, il bistrot aperto dalla proprietà a Castel Gandolfo sul finire dell’estate 2023.

Il servizio da Sintesi si basa sulla coordinazione ed il dialogo tra sala e cucina, sullo studio continuo attraverso corsi di formazione e letture pre-servizio, sul valore umano, sulle attitudini di ciascuno e sulle attenzioni rivolte a ciascun collaboratore, importanti tanto quelle che si rivolgono ai clienti.

La sala è arredata in modo elegante ed essenziale, con un forte richiamo alla natura grazie ai pannelli di muschio, caratterizzata da tavoli in legno nudi e dettagli in ferro. L’obiettivo è quello di creare un ambiente affine all’essenzialità dei piatti pensati dagli chef Sara Scarsella e Matteo Compagnucci ed al servizio di sala.