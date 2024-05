A Cast Alimenti una masterclass di Jordi Puigvert sul sottovuoto in pasticceria

In collaborazione con Bravo, azienda partner di CAST Alimenti che produce tecnologie innovative nel mondo del dolce, una masterclass esclusiva in cui il pastry chef Jordi Puigvert insegna come esaltare le materie prime in pasticceria per ottenere prodotti di altissima qualità anche attraverso l'uso del sottovuoto.

Il pastry chef Jordi Puigvert

Durante questa Masterclass di due giorni, il celebre maestro Jordi Puigvert, catalano che sì è formato con i fratelli Roca a Girona, guiderà i partecipanti attraverso un percorso approfondito sull'applicazione della tecnica di cottura del sottovuoto in pasticceria. Il maestro Puigvert condividerà la sua vasta esperienza arricchita da collaborazioni con grandi maestri internazionali, sia nel campo della pasticceria da ristorazione che da laboratorio. I partecipanti impareranno a creare una varietà di prodotti di pasticceria, tra cui cremosi, creme, confetture, ganache e paste di frutta, utilizzando le migliori materie prime e la tecnica del sottovuoto. Questo metodo, sapientemente applicato, migliorerà sia l'estetica che il gusto dei prodotti finali, come torte, monoporzioni e dessert al piatto.

Quando: Martedì 11 e Mercoledì 12 Giugno 2024

Orario: dalle 9.00 alle 18.00

Dove: CAST Alimenti

Chi è Jordi Puigvert?

Nato in Catalogna, Spagna, Jordi Puigvert ha intrapreso il suo percorso formativo alla Scuola di Ristorazione e Turismo di Girona. Fin dall'inizio, ha deciso di specializzarsi nella pasticceria da ristorante, iniziando la sua carriera presso il rinomato ristorante stellato El Celler de Can Roca, 2 stelle Michelin a Girona. Qui, collaborando con i fratelli Roca, ha appreso l'arte di reinterpretare la pasticceria tradizionale in chiave moderna.

Uno dei dolci di Jordi Puigvert

Nel 1999, Jordi si unisce al team di Jordi Butron e Xano Saguer presso l'Espai Sucre di Barcellona, il primo ristorante di dolci al mondo, che integra una scuola dedicata alla creazione di dessert per ristoranti. Successivamente, Jordi ha insegnato in diverse scuole prestigiose, tra cui la Pasteleria Baixas, un'istituzione a Barcellona. Ha poi lavorato come pasticcere in due ristoranti stellati: l'Alkimia, una stella Michelin a Barcellona e Les Cols, una stella Michelin a Olot, ricoprendo il ruolo di chef pâtissier per tre anni.

La sua carriera prende una svolta internazionale quando diventa consulente di pasticceria per gli hotel Riu in Messico, Stati Uniti e Caraibi. Inoltre, ha viaggiato in tutto il mondo lavorando come dimostratore per marchi prestigiosi, ampliando ulteriormente la sua esperienza e conoscenza. Specializzato nell'innovazione tecnica, Jordi Puigvert ha perfezionato l'uso di nuovi ingredienti e la revisione dei procedimenti classici grazie alla tecnologia del sottovuoto. La sua esperienza, frutto di anni di studi e sperimentazioni sul campo, si combina con le avanzate tecnologie di Bravo, per garantire una produzione di altissima qualità.

Cast Alimenti, con Italia a Tavola uno sconto per la masterclass di Puigvert

Ai lettori di Italia a Tavola è riservato in esclusiva un codice sconto che al momento dell'iscrizione online sul sito di CAST Alimenti, darà diritto ad uno sconto immediato del 10% sulla Masterclass di Jordi Puigvert dell'11 e 12 giugno e sui successivi corsi realizzati da CAST in collaborazione con le aziende.

Per il corso “Il sottovuoto in pasticceria” con Jordi Puigvert CLICCA QUI.

Obiettivi della masterclass:

Scoprire la tecnica del sottovuoto applicata alla pasticceria

del sottovuoto applicata alla pasticceria Esaltare le materie prime per creare prodotti perfetti sia nell'estetica che nel gusto

prime per creare prodotti perfetti sia nell'estetica che nel gusto Raggiungere alti standard di qualità nella gestione del processo e nella realizzazione finale dei dessert

Il codice sconto deve essere richiesto alla segreteria di CAST Alimenti scrivendo a info@castalimenti.it oppure telefonando allo 030 2350076

Non perdere questa opportunità unica di apprendere dai migliori e portare la tua pasticceria a un livello superiore!