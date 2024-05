Gol a... tavola: a Brescia si sforna la pizza a forma di scarpa da calcio

Festa grande al ristorante "San Ciro" di Brescia per il gol di Flavio Bianchi, attaccante della Leonessa. Il suo quarto gol stagionale, nel definitivo 4-1 contro il Lecco dello scorso 5 maggio, è stato celebrato con un'invenzione culinaria dello chef e pizzaiolo Ciro Di Maio: una pizza a forma di scarpino di calcio. L'idea è nata proprio da Bianchi, che è stato invitato da Ciro nel suo locale per preparare insieme la pizza. Insieme hanno rivisitato anche un piatto tipico napoletano, la "melanzana allo scarpone", che è stato inserito come farcitura della pizza. «Ci piace giocare con le emozioni e con la tradizione, la pizza-scarpa è una novità assoluta - racconta Di Maio. Abbiamo scelto i prodotti della tradizione napoletana come da nostra tradizione, i prodotti semplici e buoni sono sempre i migliori».

Ciro di Maio insieme al calciatore del Brescia, Flavio Bianchi, e alla sua compagna

Come è stata preparata la pizza a forma di scarpa da calcio?

La preparazione della pizza è curiosa. Per creare la struttura, prima della cottura Ciro ha realizzato una forma con dell'alluminio a uso alimentare. Poi l'ha ricoperta con la pasta, disegnandoci anche i lacci sopra. In forno sono finiti anche i tacchetti. Dentro l'impasto, chef Ciro ha deciso di mettere un piatto tipico della tradizione napoletana, le melanzane allo scarpone, che per il nome ammiccano alla scarpa da calcio e donano un gusto semplice e molto estivo. La ricetta seguita per le melanzane è quella della tradizione, c'è anche una parte di fritto. Dopo la cottura, Ciro ha inserito dentro la scarpa una iconica mozzarella di bufala campana Dop, presidio del territorio valorizzato nella sua cucina. Infine, un tocco estivo con basilico fresco e un filo di olio extravergine d'oliva campano.

La pizza a forma di scarpa da calcio è super richiesta

Alla fine il risultato è stato davvero strepitoso. E di certo ha visto un Flavio Bianchi sorridente, a mostrare la sua “scarpa di pizza”. «Sperando che prima o poi diventi una Scarpa d'oro, sarebbe bello portargli fortuna - ha detto Ciro, soddisfatto della sua creazione. Dopo aver diffuso il video e le foto della pizza a forma di scarpa in molti ce la stanno chiedendo al ristorante. Diciamo che è meglio prenotare, è una preparazione davvero particolare ma il risultato è stupendo. Questa ricetta vi porterà direttamente nelle cucine della meravigliosa Napoli, con ogni boccone che vi delizierà con l'autentico gusto del Mediterraneo».

Per chi volesse assaggiare la ricetta di Ciro, il suo locale, “San Ciro” si trova a Brescia (vicino al multisala Oz, in via Sorbanella) che oggi impiega una quindicina di persone ed è noto per la veracità delle sue pizze, ma anche per il suo menu alla carta di alta cucina. Un locale amato perché rappresenta la tradizione napoletana, a partire dagli ingredienti: olio dop, mozzarella di bufala campana Dop, pomodorino del Piennolo, ricotta di bufala omogeneizzata e porchetta di Ariccia Igp.