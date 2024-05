Nuovo chef e restaurant manager all'Eaté di Follonica in parnership con Pipero

Novità al The Sense Experience Resort di Follonica (Gr): partita la stagione del suo ristorante fine dining Eaté con una nuova parnership con l'imprenditore Alessandro Pipero e Ciro Scamardella, rispettivamente patron e chef del ristorante stellato Pipero Roma, una stella Michelin. La loro consulenza porta ad Eaté una fusione di talenti e di visioni creative insieme al nuovo chef Gian Sebastian Minnai e al restaurant manager Fabio Rossi. In tavola un menu che rispecchia l’identità territoriale di Eaté.

Gian Sebastian Minnai e Fabio Rossi, nuovo chef e restaurant manager del ristorante fine dining Eaté

Eaté, nuovi chef e restaurant manager: Minnai e Rossi

L'Eaté, ristorante fine dining del resort di Follonica, ha, dunque, appena aperto ai suoi ospiti in grande stile. Già indirizzo gourmet pieds dans l’eau, è quest'anno impreziosito dalla visione di Pipero e dello chef Scamardella. Con il loro intuito e stile hanno dato un nuovo brio alla carta di Eaté, portando al timone lo chef Gian Sebastian Minnai e dal restaurant manager Fabio Rossi.

Ciro Scamardella e Alessandro Pipero, rispettivamente chef e patron del ristorante stellato Pipero Roma, una stella Michelin

Il primo classe ’85, originario di Solanas, porta con sé un bagaglio di esperienze straordinarie, avendo lavorato in alcuni dei più rinomati ristoranti di lusso. La sua ultima avventura è stata come executive chef al Ristorante Ta-nit del Grand Hotel Poltu Quatu, 5 stelle in Costa Smeralda. Tra le sue esperienze si annovera anche il ruolo di executive chef all'Hotel Cristallo Sky Resort di Cervinia, dove ha collaborato con lo chef stellato Alfredo Russo. La sua passione per la cucina e la sua creatività nell'impiattamento promettono di portare al Ristorante Eatè un tocco di innovazione e raffinatezza.

Il secondo, con una carriera decennale alle spalle, ha gestito ristoranti di alto livello in diverse parti del mondo. Il suo approccio empatico e collaborativo, unito a un forte senso di resilienza e capacità decisionali, lo rende il candidato ideale per guidare il team del Ristorante Eatè. Proveniente da un'esperienza di restaurant manager presso La Limonaia By Tagliere a Reggio Emilia, Fabio Rossi ha dimostrato eccellenza in ogni ruolo ricoperto, da Hakuba in Giappone fino ai ristoranti stellati Michelin in Toscana. La sua abilità unita alle sue doti relazionali, contribuiranno ad elevare ulteriormente il livello del servizio offerto al Ristorante Eatè del The Sense Experience Resort.

Il ristorante Eaté

«L'arrivo di Gian Sebastian Minnai e Fabio Rossi, grazie alla nuova partnership con Alessandro Pipero e Ciro Scamardella, segna l'inizio di una nuova era per il Ristorante Eatè - ha dichiarato il direttore generale di Icon Collection Ciro Verrocchi - Siamo entusiasti di vedere come la loro passione, esperienza e visione si tradurran-no in un'esperienza culinaria unica per i nostri ospiti».

La nuova filosofia di cucina di Eaté

La filosofia del nuovo menu è un connubio affascinante tra i piatti che fanno parte del ristorante stellato Pipero e l'incanto del mare. Fonti di ispirazione sicuramente il desiderio di fornire all’ospite un’esperienza da ricordare e la location indimenticabile: Eaté si trova direttamente sulla spiaggia dell’affascinante golfo di Follonica nella Maremma Toscana. Ogni piatto è stato studiato con cura e meticolosa attenzione con lo scopo di esaltare i sapori autentici dei migliori ingredienti provenienti dal mare. L'ambiente marino suggerisce freschezza e leggerezza della proposta culinaria offerta. L'esperienza gastronomica si trasforma così in un viaggio sensoriale che celebra l'eccellenza culinaria e la bellezza naturale del mare, creando un'armonia tra il gusto e l'atmosfera.

Eaté - The Sense Experience Resort

Viale Italia 315 - 58022 Follonica (Gr)

Tel 0566 280035