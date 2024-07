Jeunes Restaurateurs, Daniel Canzian è il nuovo presidente europeo

Daniel Canzian è il nuovo presidente designato europeo di Jre-Jeunes Restaurateurs, l’associazione internazionale di giovani cuochi. Canzian, titolare di “DanielCanzian Ristorante” a Milano, succede a Daniel Lehmann, che ha fatto parte del gruppo dirigente di Jre per oltre un decennio, ricoprendone la carica di presidente negli ultimi sei anni. In passato

Jre, inizia la presidenza Canzian

Ad aprire al passaggio di consegne è lo stesso Lehmann al termine di un mandato che secondo l’associazione si è distinto per i progressi significativi apportati: «È stato un privilegio guidare Jre-Jeunes Restaurateurs e lavorare con un gruppo di persone così talentuoso. Sono certo che Daniel Canzian continuerà a elevare il prestigio dell'associazione e a ispirare i nostri membri, conducendoli verso nuovi livelli di innovazione ed eccellenza in cucina».

Daniel Canzian e Daniel Lehmann, presidente designato e presidente uscente di Jre Europa

«Assumere il ruolo di presidente di Jre-Jeunes Restaurateurs è per me un gradissimo onore - afferma Canzian -: questa associazione rappresenta l’eccellenza e l'innovazione in cucina. Insieme ai miei colleghi porterò avanti la missione di coltivare giovani talenti e promuovere pratiche gastronomiche sostenibili di alta qualità». La nomina sarà esecutiva una volta che verrà ratificata dall'assemblea dell'associazione che ad ottobre sarà chiamata a votare per l'elezione formale del nuovo presidente.

«Questo momento segna un nuovo entusiasmante capitolo per Jre-Jeunes Restaurateurs - afferma Hans van Manen, ceo di Jre-Jeunes Restaurateurs -. La passione, la competenza e l'approccio lungimirante di Daniel sono esattamente ciò di cui la nostra associazione ha bisogno per continuare a crescere. Ho piena fiducia che, sotto la sua guida, Jre raggiungerà nuovi traguardi di eccellenza».

Jre, che situazione trova Canzian

Jre è da tempo in prima linea nel settore della gastronomia e vanta l'adesione di oltre 400 ristoranti in 16 Paesi. L'associazione si dedica a promuovere «i talenti e i valori dei giovani ristoratori e chef, con l’obiettivo di garantire al settore un futuro prospero all’insegna dell’innovazione».

Alberto Basso, presidente di Jre Italia

Sono 62 gli chef italiani ad aderire all’associazione e 59 i ristoranti presenti nel nostro Paese. Alberto Basso, 9 anni, titolare del "Trequarti" di Val Liona, in provincia di Vicenza, che è stato nominato presidente italiano nel novembre 2023. In passato anche Ernesto Iaccarino aveva guidato l’associazione a livello internazionale e oggi Canzian ne raccoglie in parte l’eredità.

Ecco l’elenco dei Paesi in cui è presente Jre

Austria

Belgio

Croazia

Francia

Germania

Irlanda

Italia

Paesi Bassi

Regno Unito

Romania

Serbia

Slovenia

Spagna

Svizzera

Australia

Chi è Daniel Canzian

Originario di Conegliano Veneto (Tv), Daniel Canzian a 14 anni già lavora al Jolly di Milano, poi conosce le cucine e i segreti del Dolada sulle Dolomiti e del Tivoli a Cortina, per poi arrivare sotto l’ala di Gualtiero Marchesi. Inizia quindi una nuova esperienza a bordo della Costa Crociere, rientra poi a Milano e diventa executive chef al Marchesino, assorbendo l’idea di cucina di Marchesi. Nel 2010, ha ricevuto il titolo "Pellegrino Artusi" per essere il miglior giovane chef dell'anno. Il 2013 è l’anno della svolta con l’apertura a Milano, in zona Brera, del “DanielCanzian Ristorante”.

Jre, gli obiettivi di Canzian come nuovo presidente Jre

Il primo obiettivo che si pone Canzian alla guida di Jre è quello di migliorare la collaborazione tra cuochi a livello globale. Sotto la guida di Canzian, Jre intende rafforzare le sue connessioni internazionali, promuovendo scambi e partnership interculturali, relazioni che forniranno ai membri nuove opportunità di crescita e ispirazione e consentiranno di individuare nuovi mercati e opportunità. L’intento è anche quello di promuovere pratiche sostenibili in cucina: «La stagionalità è alla base della sostenibilità», dice lo chef da sempre attento ai temi della sostenibilità in cucina e del rispetto delle materie prime. Valori che condivide con Jre, che guiderà nella promozione di pratiche rispettose dell'ambiente.

Passaggio di consegne tra Daniel Lehmann e Daniel Canzian alla presidenza di Jre Europa

Canzian intende sostenere i giovani talenti, con il desiderio di coltivare la prossima generazione di chef, ampliando i programmi di tutoraggio di Jre, fornendo agli aspiranti professionisti la guida, le risorse e le piattaforme di cui hanno bisogno per affermarsi nel competitivo mondo della gastronomia. Lo chef comunicherà con loro anche attraverso la diffusione di contenuti multimediali sui social media. Infine bisognerà portare innovazioene nelle arti culinarie, promuovendo creatività e innovazione, anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie. Lo chef incoraggerà i membri a esplorare nuovi metodi e concetti, sempre con concretezza e nel rispetto della tradizione.