Bar, ristoranti, hotel e negozi: tutte le scadenze fiscali di settembre

<span class="first-letter">Anche nel mese di settembre ci sono diverse scadenze fiscali da rispettare per il mondo dell'Horeca: dalla liquidazione mensile (di agosto) dell'Iva, Irpef e Inps per i dipendenti, fino alla consegna al dipendente/pensionato/collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 e l'invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4. Di seguito riportiamo nel dettaglio le scadenze e le casistiche specifiche.

Tutte le scadenze fiscali per l'Horeca a settembre

Lunedì 2 settembre

Corrispettivi - distributori carburante: invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da parte di gestori di impianti di distribuzione stradale.

Inps - Dipendenti: invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di luglio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Lunedì 16 settembre

Mod. 730/2024: per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 16.7 al 31.8:

consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;

invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.

Iva - Liquidazione mensile: liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

Irpef - Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Irpef - Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo: versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Ritenute alla fonte condomini: versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

Ritenute alla fonte locazioni brevi: versamento delle ritenute (21%) operate ad agosto da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso / pagamento dei canoni / corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919).

Irpef - Altre ritenute alla fonte: versamento delle ritenute operate ad agosto relative a:

rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);

utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);

contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

Inps - Dipendenti: versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.

Inps - Gestione separata: versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell’associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a agosto agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati / non iscritti ad altra forma di previdenza).

Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio,

collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali - Informativa SEAC 20.2.2024, n. 51).

Inps - agricoltura: versamento della seconda rata 2024 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Mercoledì 25 settembre

Iva comunitaria - Elenchi intrastat mensili: presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a agosto (soggetti mensili).

Lunedì 30 settembre

Iva - Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS: invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).

Corrispettivi distributori carburante: invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.

Iva Comunicazione liquidazioni periodiche: invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:

ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);

al secondo trimestre (soggetti trimestrali);

utilizzando l’apposito modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Imposta di bollo trimestrale fatture elettroniche: versamento dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche senza IVA (ad esempio, esenti / fuori campo IVA) di importo superiore a € 5.000 del primo e/o secondo trimestre (Informativa SEAC 16.4.2024, n. 118).

Inps Dipendenti: invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto.

L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.

Mod. 730/2024: per dichiarazioni presentate a CAF / professionista abilitato dall’1.9 al 30.9:

consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;

invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei modd. 730 e modd. 730-4.

Irpef - Invio spese sanitarie Mod. 730/2025 precompilato: invio telematico, tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS), dei dati delle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2023, ai fini della predisposizione del mod. 730 / REDDITI 2025 PF precompilato, da parte dei seguenti soggetti:medici e odontoiatri / farmacie e parafarmacie;

ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale; strutture per l’erogazione di prestazioni di assistenza protesica, assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione di servizi sanitari;

psicologi / infermieri / ostetriche / tecnici sanitari radiologia medica /ottici / biologi / soggetti iscritti agli Albi delle professioni sanitarie;

soggetti iscritti agli elenchi speciali di cui al DM 13.3.2018, tra i quali dietisti, igienisti dentali, fisioterapisti, logopedisti, podologi, ortottisti e assistenti di oftalmologia.

Ravvedimento speciale violazioni tributarie fino al 2021: versamento della settima rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e periodi d'imposta precedenti (Informativa SEAC 4.4.2024, n. 105).

Ravvedimento speciale violazioni tributarie 2022: versamento della terza rata per la regolarizzazione (c.d. “ravvedimento speciale”) delle violazioni riferite alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 (Informativa SEAC 4.4.2024, n. 105).

Definizione agevolata liti pendenti: versamento della sesta rata delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata per importi superiori a € 1.000 (Informativa SEAC 31.5.2023, n. 179).

Regolarizzazione omessi versamenti rate istituti definitori: versamento della settima rata per la regolarizzazione dell’omesso / insufficiente versamento delle somme dovute a seguito di alcuni istituti definitori (accertamento con adesione / acquiescenza degli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, reclamo e mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92, conciliazione ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92

Per ulteriori dettagli o approfondimenti rivolgersi a:



Studio Perrucchini Ronzoni & Partners

Passaggio Canonici Lateranensi 1 - 24121 Bergamo

Tel 035 216100 - Fax 035 249927

luca.ronzoni@sinapsisrl.it