Attrezzature professionali per una crema pasticcera perfetta

Nel settore Horeca, garantire una crema pasticcera impeccabile in modo costante è fondamentale. I cuocicrema con tecnologia avanzata permettono di ottimizzare i processi, mantenendo alta la qualità e la consistenza anche nei momenti di maggior lavoro, rendendo l'innovazione un supporto indispensabile.

Qualità e affidabilità per un risultato costante

La crema pasticcera è alla base di numerosi dolci e dessert al cucchiaio. Tuttavia, ottenere la stessa qualità e consistenza in ogni preparazione può essere una sfida nelle cucine professionali, dove precisione e velocità sono fondamentali.

L’automazione consente di standardizzare le fasi cruciali, eliminando le variabili che potrebbero alterare il risultato finale. Con programmi personalizzabili, ROBOcream preserva ad ogni ciclo la ricetta tradizionale, garantendo una crema sempre uniforme e deliziosa.

Ottimizzare il lavoro senza rinunciare alla creatività

L’automazione non solo semplifica i processi, ma libera tempo prezioso per la creatività. Riducendo il carico delle operazioni ripetitive, si ha maggiore libertà per sperimentare nuove ricette e varianti, arricchendo così l’offerta del menu. La tecnologia non sostituisce il talento del professionista, ma lo supporta, permettendogli di esplorare nuove possibilità senza compromettere la qualità.

Ridurre gli sprechi e ottimizzare il consumo energetico: l'impegno verso l'ambiente

La sostenibilità è un valore centrale. Ottimizzare il consumo energetico e ridurre gli sprechi non è solo una scelta responsabile, ma una vera e propria necessità. È possibile adottare pratiche sostenibili e abbattere i costi operativi, offrendo al contempo una qualità costante. Per i clienti, sapere che un locale adotta metodi rispettosi dell’ambiente è un valore aggiunto importante.

L’equilibrio tra tradizione e tecnologia è il cuore di ogni cucina d’eccellenza. Le funzionalità avanzate dei cuocicrema moderni rispettano le ricette classiche, mantenendone intatta l’essenza. Questo approccio consente di preservare l’autenticità delle preparazioni, fornendo un supporto affidabile e discreto che si integra perfettamente nei ritmi intensi di una cucina professionale.

Un investimento per il futuro e per un ambiente di lavoro migliore

Investire in cuocicrema e pastocrema moderni significa puntare su strumenti che non solo migliorano la qualità, ma favoriscono una crescita sostenibile nel tempo. Un macchinario di alta qualità, si ripaga rapidamente grazie alla riduzione dei tempi di lavorazione e all’aumento dell’efficienza operativa.

Con l'acquisto è incluso un servizio di avviamento, che prevede l'intervento di un tecnico dimostratore direttamente presso il locale. Il tecnico fornirà assistenza e dimostrazioni pratiche per garantire l'uso ottimale della macchina. Grazie al team di tecnici specializzati di ROBOcream, l'azienda offre inoltre un servizio post-vendita personalizzato e un’assistenza diretta e dedicata.

ROBOcream: la scelta di chi vuole fare la differenza

Dal 1959, il team di frigoristi e specialisti ha rivoluzionato il settore della refrigerazione, con oltre 40 anni di presenza nel mercato di cuocicrema professionali. ROBOcream rispecchia un livello d’eccellenza nella componentistica e nella progettazione, frutto di un investimento costante in ricerca e sviluppo e di una particolare attenzione al design e all’ambiente.

Per chi crede nell’eccellenza, la tecnologia è molto più di un semplice supporto: è un alleato prezioso. Investire in soluzioni avanzate significa poter contare su una qualità costante, ridurre gli sprechi e valorizzare la creatività. È la strada verso un futuro in cui innovazione e tradizione convivono armoniosamente, offrendo ai clienti un’esperienza che li invoglia a tornare.

ROBOcream: la partecipazione a Sigep

ROBOcream ha portato l’innovazione e l’eccellenza dei suoi cuocicrema a Sigep World 2025, il principale evento internazionale dedicato al settore della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè. Durante la manifestazione, ha mostrato come la sua tecnologia avanzata possa ottimizzare i processi, garantire una qualità costante e favorire la creatività dei professionisti, con un approccio sostenibile e attento all’ambiente. Un'occasione unica per scoprire da vicino le soluzioni che stanno rivoluzionando il mondo Horeca.

Andrea Berardi, direttore vendite Italia di ROBOcream

«Abbiamo partecipato a Sigep, come ogni anno, per dedicare questi giorni all'incontro con partner, clienti e rivenditori, per impostare insieme il lavoro per il 2025. Abbiamo presentato con orgoglio la nostra gamma completa, ottimizzata secondo le ultime indicazioni e richieste del mercato», ha dichiarato Andrea Berardi, direttore vendite Italia di ROBOCream.

Massimo Gessaroli, direttore commerciale di ROBOcream

«Abbiamo sviluppato un prodotto per aiutare i professionisti della pasticceria, da quella più piccola a quella più grande. Abbiamo portato in fiera il nostro articolo più piccolo che riesce a produrre fino a 5 kg di crema pasticcera e quindi aiuta nelle preparazioni di piccole quantità; il modello da 15 kg che è su ruote e trova spazio di utilizzo anche nei locali con spazi non troppo importanti, per poi andare dalla 25 kg, alla 40 kg fino alla 60 kg. Infine, abbiamo presentato il prototipo di macchina che potrà arrivare fino a 200 kg» ha commentato Massimo Gessaroli, direttore commerciale di ROBOcream.