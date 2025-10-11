Coppa Italia di Gelateria: a Modica l'ultima tappa prima della finale di Roma

In Sicilia la tappa conclusiva a colpi di miglior “Gusto Caffè e sue varianti”, valida per la qualificazione a Roma per la finale della Coppa Italia di Gelateria. Il calore dell’espresso che affoga la pallina di gelato racchiude l’idea romantica di una ricetta che attorno agli anni ’60, in Italia e poi anche all’estero, ha avuto un grande successo. Oggi, tempo in cui la cucina si è evoluta, il gelato si fa anche gastronomico e il caffè è diventato molto più di un’abitudine…ecco che il binomio gelato e caffè costituisce una tendenza tra i mood dell’agroalimentare.

Vincitori della tappa Modica della Coppa Italia di Gelateria Aig”

Modica tra cioccolato e tradizione del caffè

E proprio in questi giorni Modica (Rg), già conosciuta per il suo famoso cioccolato artigianale, è stata crocevia di aromi e sapori per la sua forte e storica tradizione legata al caffè. Una sorta di genius loci rappresentato da Moak, che da oltre 50 anni progetta e seleziona miscele particolari con materie prime che ne conferiscono tostatura e miscelatura.

La tappa finale della Coppa Italia di Gelateria

Ed è nella sede di Caffè Moak, nella stessa città che ha ospitato grandi civiltà come i greci, i romani e gli arabi, che si è svolta la tappa conclusiva a colpi di miglior “Gusto Caffè e sue varianti”, per la qualificazione alla finalissima di Roma della IV edizione della Coppa Italia di Gelateria, organizzata dall’Aig - Associazione Italiana Gelatieri.

L’appuntamento siciliano ha rappresentato non solo il traguardo del lungo percorso iniziato mesi fa, ma anche un momento di confronto e celebrazione per i 27 gelatieri in gara, provenienti da Sicilia, Calabria, Puglia, Lazio, Abruzzo, Veneto e Lombardia.

I finalisti e il podio

A Modica, quindi, ospitati da Moak, si sono scoperti gli ultimi finalisti che gareggeranno a Officine Farneto a Roma il prossimo 6 e 7 Novembre per contendersi il trofeo del miglior gelato artigianale d’Italia.

Sul gradino più alto del podio - votati dalla giuria rappresentata da Vincenzo Pennestrì presidente dell’Associazione Gelatieri Italiani (Aig), Rosario Nicodemo campione del mondo di gelateria, Concetto Cicero pastry chef e formatore e Accursio Craparo chef del ristorante “Radici” - si è piazzato Matteo Barone, della Gelateria Gusto Unico di Modica, seguito da Katia Cavallo (Gelateria Gelatika, Grottaglie) e Salvatore Ravese (Pasticceria Garden Bar, Gioia Tauro).

Il tour della Coppa Italia di Gelateria

La Coppa Italia di Gelateria ha toccato 11 tappe lungo tutta la penisola, con partenza dal Sigep di Rimini a gennaio. Da lì, il tour ha attraversato Putignano, la Toscana (ospitata alla fiera Tirreno CT), Torino, Bari (Levante Prof), Abruzzo, Roma, Conegliano in Veneto, Reggio Calabria e infine Modica, dove Caffè Moak ha aperto le porte ai concorrenti e al pubblico.

27 maestri gelatieri in competizione per il miglior gusto caff

Ogni tappa ha proposto concorsi tematici, progettati per valorizzare ingredienti e sapori tipici del territorio ospitante: una scelta che ha permesso ai gelatieri di esprimere al meglio la propria creatività e competenza, rispondendo alla sfida di coniugare tecnica e identità locale.

Sinergie tra Aig e Moak

«La collaborazione con Aig, che portiamo avanti con piacere da qualche anno ormai, è uno degli esempi concreti di quanto relazionarsi con altri mondi possa creare sinergie stimolanti ed arricchenti. Il mondo del gelato è in continua evoluzione, così come quello del caffè. Dall’interazione fra questi due prodotti vengono spesso fuori percorsi inaspettati capaci di ravvivare l’offerta e, a volte, anche di anticipare tendenze per consumatori che, oggi, sono molto più consapevoli ed informati di un tempo» - ha spiegato Annalisa Spadola direttrice marketing del gruppo Moak, che negli anni ha dato vita a diversi progetti culturali di successo come il “Caffè letterario Moak” e il concorso di narrativa “Moak Cultura”, promuovendo anche l’impegno culturale dell’azienda.

Il caffè tra consumo e tendenza gastronomica

«Proprio in questi giorni si è celebrata la Giornata Mondiale del Caffè, e i dati ci dicono che in Italia vi è un consumo di 95 milioni di tazzine al giorno, con l’82% che avviene in casa, e che entro il 2030 nel mondo si passerà da 3,1 a 3,8 miliardi di tazze quotidiane. Il caffè, ormai tra le eccellenze del Made in Italy, fa tendenza anche in cucina in particolare in abbinamento al gelato artigianale italiano, a sua volta inserito dal Masaf nella richiesta del patrocinio Patrimonio Unesco, come hanno dimostrato i maestri gelatieri che si sono sfidati nella tappa di qualificazione della Coppa Italia di Gelateria presso la sede di Caffè Moak, che ringrazio per l’ospitalità, a Modica» ha commentato Claudio Pica, segretario generale dell’Associazione Italiana Gelatieri.