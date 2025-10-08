Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 08 ottobre 2025

A novembre

Saint-Vincent ospiterà il decimo Congresso di Abi Professional: date e programma

Il X° Congresso Nazionale ABI Professional si terrà dal 10 al 13 novembre a Saint-Vincent (Ao), nella cornice del Grand Hotel Billia. Un evento tra aggiornamento, premi prestigiosi e convivialità per i professionisti del bar

di Bernardo Ferro
presidente Abi Professional
08 ottobre 2025 | 17:12
 

Con l’arrivo dell’autunno si chiude ufficialmente un’altra stagione estiva: mesi intensi che hanno visto i barmen italiani protagonisti, dalle grandi città ai borghi di mare, dai locali storici alle spiagge più vivaci. Un’estate che, ci auguriamo, sia stata ricca di soddisfazioni professionali, di crescita e di nuove esperienze per tutti gli operatori del nostro settore.

Saint-Vincent ospiterà il decimo Congresso di Abi Professional: date e programma

Saint-Vincent ospiterà il decimo Congresso di Abi Professional: date e programma

Verso il X° Congresso Nazionale Abi Professional

Ma se l’estate volge al termine, Abi Professional non si è mai fermata. Dietro le quinte, infatti, abbiamo lavorato con impegno per finalizzare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il X Congresso Nazionale Abi Professional, che si terrà dal 10 al 13 novembre nella splendida cornice di Saint-Vincent (Ao), in Valle d’Aosta.

Saint-Vincent: la Riviera delle Alpi pronta ad accogliere i professionisti

Nota come la “Riviera delle Alpi”, Saint-Vincent è una cittadina che incanta per il suo clima mite, le sue acque termali e il fascino elegante del suo centro storico. Un luogo perfetto per accogliere la nostra comunità, combinando il rigore degli impegni professionali con momenti di relax e convivialità.

Grand Hotel Billia: sede d’eccellenza per il Congresso

La sede dell’evento sarà l’iconico Grand Hotel Billia, struttura di grande prestigio che unisce storia e modernità, incastonata in uno scenario alpino mozzafiato. Il GH Billia, con i suoi spazi raffinati e i servizi d’eccellenza, sarà il teatro ideale per incontri.

Aggiornamento, confronto e celebrazione dell’eccellenza

Il Congresso si preannuncia come un’occasione non solo di aggiornamento e confronto, ma anche di festa, amicizia e spirito associativo. Momenti preziosi per condividere idee, esperienze e visioni future del nostro mestiere.

Premiazioni dei concorsi e talenti in gara

Il culmine dell’evento sarà la giornata del 12 novembre, durante la quale si svolgeranno le attesissime premiazioni dei principali concorsi:

  • Premio Abi Professional,
  • Caffè Vergnano Challenge,
  • Concorso “Umberto Caselli”.

Tre competizioni che rappresentano l’eccellenza del settore e che premieranno il talento, la tecnica e la passione dei partecipanti.

Appuntamento a novembre per un evento unico

Ci prepariamo dunque a vivere giornate ricche di contenuti, emozioni e nuove prospettive.
A presto, con entusiasmo e spirito di squadra.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
