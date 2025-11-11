Maître di sala: la ristorazione riscopre il valore del servizio e dell’eleganza

Fortunatamente, molte aziende stanno tornando a operare stabilmente e nuove attività stanno facendo il loro ingresso sul mercato. Questo vale anche per la ristorazione, l’industria alberghiera e il turismo, che stanno vivendo una ripresa significativa. Con l’arrivo della stagione invernale e, successivamente, dell’estate, la ricerca di personale qualificato aumenta notevolmente. Tra le figure più richieste ci sono camerieri, chef de rang, cuochi e, naturalmente, il maître di sala.

Il sorriso e la professionalità del maître sono i primi ambasciatori dell’esperienza gastronomica

Le origini storiche del maître d'hotel

Il maître d’hotel, in origine, era il ciambellano di corte, una persona al servizio delle Corti europee, spesso un conte o un barone. La denominazione moderna risale alla fine del 1800, durante la modernizzazione del settore alberghiero voluta da César Ritz, che introdusse una gerarchia ispirata al mondo militare, con il maître a capo delle maestranze. Questa figura è oggi essenziale nei ristoranti stellati e nelle strutture di alta fascia, dove la clientela è raffinata ed esigente.

Le tre tipologie di Maître

Il termine “maître” significa “maestro”, a indicare un professionista esperto e autorevole.

Esistono tre principali tipologie:

Maître d'hotel : lavora in strutture alberghiere e collabora con il direttore , il food & beverage manager , lo chef e il sommelier . Si occupa della gestione del servizio , della selezione dei vini e della creazione del menu .

: lavora in strutture e collabora con il , il , lo e il . Si occupa della , della e della . Maître de salle : opera nei ristoranti e coordina la brigata di sala .

: opera nei e coordina la . Maître de rang: figura più rara, presente in brigate molto strutturate, collabora con lo chef de rang.

Le competenze e i compiti del Maître

Il maître di sala organizza e dirige il servizio, prende le ordinazioni e mantiene un contatto costante con i clienti, garantendo che tutto proceda al meglio. Collabora con chef e direttore per selezionare i piatti più adatti agli ospiti, dimostrando conoscenza gastronomica e competenze enologiche.

Gestisce anche l’estetica del locale, curando arredamento, illuminazione e divise del personale. Si occupa dei rapporti con gli ospiti, offrendo consigli su vini e abbinamenti e raccogliendo feedback e osservazioni. In alcune occasioni, esegue tecniche di sala come il flambé, simbolo di eleganza e maestria.

Un maestro di eleganza e ospitalità

Il maître di sala rappresenta il cuore del servizio, un interprete dell’ospitalità che unisce tradizione, esperienza e raffinatezza. Un vero ambasciatore della ristorazione italiana, custode di un’arte che valorizza l’accoglienza e l’eccellenza del servizio.