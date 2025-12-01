I maestri (e campioni) del gelato fanno squadra: nasce il Club Italia

Artigianalità, creatività e tecnica nell’utilizzo delle materie prime. In questi anni i gelatieri italiani hanno saputo unire tradizione e innovazione, portando il gelato artigianale del Bel Paese in giro per il mondo tra competizioni vinte e stravinte, e masterclass in cui hanno saputo valorizzare tecniche di produzione, territorialità e prodotti regionali. Un comparto che in Italia è cresciuto raggiungendo nell’ultimo anno i tre miliardi di fatturato (con oltre 39mila punti vendita). L’Italia svetta al primo posto in Europa, con l’export che nel 2024 ha segnato 100 milioni di kg. Numeri roboanti a conferma di una filiera che si sta ritagliando fette importanti di fatturato e di produzione. In questo scenario i maestri gelatieri rappresentano il passepartout di questo successo e, tra le tante iniziative che li vedono protagonisti, spicca la notizia “fresca” della nascita del Club Italia di gelateria, riservato ai campioni del mondo di gelateria.

Il Club Italia di gelateria

La nascita del Club Italia di Gelateria

Pluridecorati e campioni mondiali di ogni sorta, praticamente il gotha del gelato - esclusivo e ristretto - formato dai gelatieri italiani più rappresentativi sulla scena internazionale: presidente Eugenio Morrone, vicepresidente Luigi Tirabassi, Davide Malizia direttore tecnico e Rosario Nicodemo consigliere. Presenti, inoltre, altre figure di spicco come maestri Beppo Tonon, Leonardo Ceschin, Ciro Chiummo, Francesco Falasconi, Vincenzo Donnarumma, Filippo Valsecchi, Stefano Venier e Sergio Colalucci.

«La mission del Club Italia di gelateria è di promuovere il gelato artigianale italiano, frutto di competenza e manualità, realizzato con ingredienti selezionati e attraverso processi controllati. Guarderemo alla valorizzazione delle materie prime utilizzate, al gelato sano e sostenibile, sia dell’ambiente che delle filiere produttive, sintesi perfetta tra tradizione artigiana e innovazione. Crediamo in un gelato che racconti le regioni d’Italia, i nostri territori all’insegna della convivialità, della cultura e dell’identità italiana» spiegano i vertici del Club, il presidente Eugenio Morrone e Davide Malizia, direttore tecnico.

La squadra italiana verso il Sigep d’Oro

In occasione del seminario tecnico sulle torte moderne, svoltosi presso Aromacademy - prima e unica scuola a Roma specializzata esclusivamente nella pasticceria e fondata nel 2015 da Davide Malizia - è stata presentata la squadra italiana che sarà presente al Sigep d’Oro di Rimini, allenata da Domenico Di Clemente e composta dai gelatieri Gabriele Fiumara e Fabio Mellace e dal cioccolatiere Angelo Cardella. Tra le varie iniziative che durante l’anno porterà avanti il Club Italia di gelateria ci saranno seminari di formazione, eventi internazionali e progetti legati alla ricerca e sviluppo delle materie prime e alla promozione della cultura del gelato italiano artigianale nel mondo.