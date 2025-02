Giuseppe Parisi è il nuovo chef del The Sense Experience Resort

Il The Sense Experience Resort di Follonica (Gr) ha un nuovo timoniere in cucina: Giuseppe Parisi, classe 1989, è infatti il nuovo executive chef della struttura cinque stelle lusso. Con un curriculum che lo ha visto protagonista in alcuni dei più importanti ristoranti stellati tra Capri, la Svizzera e Londra, porta con sé un bagaglio di esperienze che promette di lasciare il segno nella proposta gastronomica del resort. La sua filosofia? Unire rispetto per la materia prima, tecnica raffinata e una visione culinaria che bilancia memoria e contemporaneità.

Giuseppe Parisi, nuovo chef del The Sense Experience Resort

La carriera, la filosofia e la cucina di Giuseppe Parisi

Parisi non è certo un nome nuovo per chi segue da vicino il mondo dell'alta cucina. Con oltre vent'anni di esperienza ai fornelli, ha lavorato in contesti di altissimo livello, tra cui il The Carlton Tower Jumeirah di Londra, dove ha ricoperto il ruolo di executive head chef, e il Capri Restaurant di Zermatt, insignito di una stella Michelin. Prima ancora, ha affinato la sua arte nel ristorante L'Olivo del Capri Palace, due stelle Michelin, luogo dove ha perfezionato tecnica e sensibilità gastronomica.

Un percorso che lo ha portato a sviluppare una cucina in cui il rigore nella scelta degli ingredienti e l'equilibrio dei sapori sono elementi imprescindibili: «La mia cucina è semplice, ma ricca di rispetto per la tradizione e la materia prima - racconta Parisi. Ogni piatto deve esaltare il sapore autentico degli ingredienti, creando un perfetto equilibrio tra gusto ed estetica. Amo lavorare con le verdure e riportare nei miei piatti i sapori di casa, arricchendoli con tecniche moderne e influenze internazionali». L'approccio di Parisi è improntato su precisione, organizzazione e passione, tre pilastri che lo accompagnano in ogni servizio. La sua cucina punta a valorizzare le eccellenze del territorio senza snaturarle, giocando su consistenze e contrasti, sempre con l'obiettivo di creare un'esperienza gastronomica che vada oltre il semplice assaggio.

Il ristorante Eaté affaccia direttamente sul mare

Con il suo arrivo, il The Sense Experience Resort apre così un nuovo capitolo nel proprio percorso culinario, offrendo agli ospiti una proposta che intreccia ricerca e memoria, attenzione alla stagionalità e uno sguardo rivolto alla sostenibilità. A guidare la sua visione sarà in particolare il ristorante fine dining del resort, Eaté, affacciato direttamente sul mare e pronto a trasformarsi in un palcoscenico per i suoi piatti. L'idea è quella di costruire un menu che celebri la qualità della materia prima, mantenendo un legame forte con il territorio e lasciando spazio alla creatività. Un equilibrio sottile ma essenziale, per far sì che ogni piatto diventi espressione autentica di un percorso di studio e passione.

Che cosa sapere sul The Sense Experience Resort

Il The Sense Experience Resort è un resort inaugurato a fine luglio 2020, nel cuore della Maremma toscana: immerso in un parco naturale di cinque ettari sul mare nel golfo di Follonica a due passi dall'area di Torre Mozza, si affaccia sul mare e dispone di una spiaggia privata. Il parco conserva piante e alberi secolari ed è circondato da bellissime dune di sabbia, riqualificate e conservate integralmente. Tra i servizi disponibili anche un'area con piscina esterna riscaldata. Il resort si propone di offrire ai suoi ospiti un'esperienza totalmente immersiva, a contatto con la natura - lo slogan è “Be natural, be you”.

L'esclusività dell'esperienza è garantita anche da standard di alto livello, dagli ambienti ai servizi. Il servizio di concierge tradizionale è stato sostituito con l'experience specialist che assicura a tutti gli ospiti un soggiorno memorabile. Il resort è composto da cinque edifici con 112 camere tra Comfort, Deluxe, Superior e Suite tematiche di diverse tipologie, fino ad arrivare alle Two bedroom suite vista mare, con vasca idromassaggio esterna. Due, poi, i ristoranti: il Dimorà, per mangiare all'interno o presso il dehor esterno o sotto l'ombrellone, e il già citato ristorante fine dining Eaté che si trova direttamente sulla spiaggia in una location suggestiva. Completa l'offerta il Mixology Bar Red Rabbit.