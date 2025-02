Eugenio Morrone porta l'eccellenza del gelato nella periferia di Roma

Ha fatto conoscere il gelato artigianale nel mondo, nelle competizioni in cui ha partecipato ha saputo negli anni conquistare giurie, trofei e medaglie internazionali, da giurato ha reso ogni concorso prestigioso. Il suo gelato è naturale, sostenibile, non replicabile. Ma c'è una cosa che Eugenio Morrone è riuscito a centrare tra i suoi obiettivi: rendere il gelato un'eccellenza anche in periferia. E se la capacità di un buon artigiano del cibo si misura certamente con il prodotto che elabora e gli ingredienti che utilizza, allora un imprenditore virtuoso è tale se porta economia ed occupazione in un territorio anche se non rappresenta il centro storico di una grande città.

Il maestro gelatiere Eugenio Morrone

"Tre Coni" alla gelateria "Il cannolo siciliano" di Eugenio Morrone

È quello che è accaduto a "Il cannolo siciliano" di piazza Malatesta al Pigneto di Roma che dopo 20 anni di attività ha vinto i "Tre Coni Gambero Rosso" ed è stato inserito all'interno della guida "Gelaterie d'Italia 2025". Un premio che dà significato all'artigianalità e all'impiego delle materie prime all'insegna della sperimentazione e della ricerca verso un prodotto che Morrone sa plasmare a seconda della stagionalità e delle nuove tendenze. In questa visione acquisisce valore anche il restyling della location, realizzato circa un anno fa dove la gelateria viene esaltata attraverso un bancone di sei metri con degustazione di 28 gusti tra creme, sei tipi di cioccolato al latte e vegano, al rhum, massa del Perù, massa del Venezuela e massa del Madagascar.

Senza dimenticare le frutte che ruotano tutte a seconda della stagione e la frutta secca quale il pistacchio, la nocciola romana, la mandorla e le arachidi vengono tostati e lavorati al momento in laboratorio. Il tutto nel segno della filiera corta, e da qui nasce l'ultima fantasia di Eugenio Morrone: un sorbetto al cioccolato con note aromatiche di frutti rossi con un'acidità gradevole, con una salsa al lampone ed un crumble alla nocciola romana.

I premi conquistati da Eugenio Morrone

Il campione del mondo di gelateria non è nuovo ai riconoscimenti targati Gambero Rosso, lo scorso anno infatti ha ricevuto i "Tre Coni" per la gelateria a Trastevere "Fior di Luna". Al suo attivo, è nella hall of fame classifica del Gelato Festival World Ranking; ha vinto il Gelato Festival Roma 2016; Campione Europeo 2016; maestro gelatiere of the year (Reader award food and travel magazine 2018); All Star 2018 (Stella della gelateria nel mondo); Sigep Gelato d'Oro 2019; 1° posto Gelato World Ranking 2019; 1° posto Gelato World Ranking 2020; 1° posto Coppa del Mondo Gelateria 2020; 1° posto Gelato World Ranking 2021; 1° Gelatiere nella Hall of Fame Gelato World Ranking 2022; Campione del mondo di pasticceria The Pastry Queen 2023; Campione del mondo di pasticceria juniores 2023. I Tre Coni a "Il Cannolo Siciliano" si traducono come il gelato di quartiere che diviene eccellenza, icona pop firmata Morrone.