A Tirreno Ct i campionati nazionali della pasticceria italiana 2025

Dal 23 al 26 febbraio, il mondo della pasticceria, gelateria e cioccolateria si dà appuntamento alla fiera Tirreno Ct di Carrara per i campionati nazionali della Federazione internazionale di pasticceria, gelateria e cioccolateria (Fipgc). Un evento che promette di trasformare il complesso fieristico in una vetrina d'eccellenza, dove centinaia di talenti provenienti da ogni angolo d'Italia si sfideranno in una serie di competizioni dedicate ai grandi classici della tradizione dolciaria e alle nuove tendenze del settore. Tra le gare in programma, il "Campionato miglior colomba d'Italia", la sfida per il "Miglior uovo di pasqua decorato", la competizione per il "Miglior dolce d'Italia con coppa gelato e praline", il "Campionato italiano di panificazione" e la selezione per il "Mondiale del tiramisù".

Campionati nazionali Fipgc 2025: la pasticceria italiana protagonista a Carrara

L'evento, che rappresenta ormai un appuntamento fisso nel calendario degli addetti ai lavori, non è solo una competizione, ma anche un'opportunità di crescita per professionisti e aspiranti campioni, un'occasione per mettersi alla prova e sperimentare nuove tecniche. «I campionati nazionali rappresentano oramai da oltre un decennio un appuntamento imperdibile per valorizzare il talento dei nostri professionisti e per celebrare l'arte della pasticceria, gelateria e cioccolateria, patrimonio gastronomico invidiato in tutto il mondo - dichiara Matteo Cutolo, presidente Fipgc. Come federazione, cerchiamo sempre di dare il massimo per ricercare l'eccellenza, e manifestazioni come queste sono i banchi di prova per mettersi in gioco, per sperimentare e confrontarsi con altri grandi professionisti del settore. È sicuramente per tutti un'occasione di crescita».

Tirreno Ct: il programma dei campionati nazionali della pasticceria italiana

Tra le competizioni più attese c'è senza dubbio il "Campionato miglior colomba d'Italia", in programma domenica 23 e lunedì 24 febbraio. Una sfida che punta a celebrare sia la tradizione che la ricerca di nuovi abbinamenti e tecniche. I concorrenti si misureranno in due categorie: la "Colomba italiana classica", che prevede l'utilizzo esclusivo di ingredienti tradizionali come canditi d'arancia, un aroma a scelta e la classica copertura croccante, e la "Colomba italiana innovativa", dove sarà possibile sperimentare con nuovi sapori e metodologie. Il giudizio finale si baserà su parametri precisi come profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura e distribuzione delle sospensioni. La giuria, composta da professionisti del settore selezionati dalla Federazione, decreterà il vincitore lunedì 24 febbraio alle ore 16.

A catturare l'attenzione del pubblico sarà anche il "Campionato miglior uovo di pasqua decorato", che si terrà il 25 e il 26 febbraio. Una vera e propria competizione artistica in cui i partecipanti dovranno realizzare un uovo di cioccolato dal peso compreso tra i 400 e i 500 grammi, scegliendo tra quattro categorie: "Uova eleganti", "Uova cartoon", "Uova fashion" e "Uova d'autore", ispirate a opere pittoriche. L'unico vincolo è che tutti i materiali utilizzati dovranno essere edibili. Una sfida che richiede creatività, ma anche grande tecnica, in un contesto in cui l'estetica deve andare di pari passo con il gusto. La premiazione avrà luogo il 26 febbraio alle ore 16.

Non meno interessante sarà il "Campionato miglior coppa gelato d'Italia", una competizione che testimonia come il gelato sia ormai un prodotto destagionalizzato e protagonista dell'offerta gastronomica tutto l'anno. Il 25 e il 26 febbraio, i concorrenti dovranno presentare otto coppe identiche, ciascuna contenente un solo gusto di gelato, arricchito da elementi decorativi e strutturali come ganache, gelée e croccanti. L'armonia degli abbinamenti e la qualità degli ingredienti saranno fondamentali per convincere la giuria, composta da esperti del settore e membri dell'Equipe Eccellenze Internazionali della Federazione. Anche in questo caso, la premiazione è fissata per il 26 febbraio alle ore 16.

Un altro momento clou dell'evento sarà la selezione per il "The world trophy of professional tiramisù", il campionato mondiale riservato ai professionisti del celebre dessert, in programma a novembre. Il 25 e il 26 febbraio, dieci pasticceri si giocheranno la possibilità di rappresentare l'Italia alla competizione internazionale. A loro verrà richiesto di realizzare otto monoporzioni di tiramisù innovativo, con libertà assoluta nella presentazione, ma con due ingredienti obbligatori: mascarpone e caffè. La proclamazione dei vincitori avverrà sempre il 26 febbraio alle 16.

Colombe, uova di Pasqua, tiramisù e molto altro: i migliori dolci ai campionati Fipgc

A completare il programma dei campionati nazionali ci sarà anche la competizione dedicata alla panificazione, in scena il 23 febbraio. Una sfida tra maestri dell'arte bianca che dovranno realizzare due tipologie di pane: uno tradizionale, preparato con lievito madre e farine classiche senza ingredienti aggiuntivi, e uno innovativo, con l'inserimento di elementi dolci o salati come canditi, frutta secca, salumi e formaggi. La giuria, composta dagli esperti dell'equipe eccellenze degli chef della panificazione Fipgc, valuterà aspetti come profumo, taglio, cottura, friabilità e alveolatura per decretare il Miglior Pane d'Italia.