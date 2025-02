Ecco come i sistemi multifunzionali ottimizzano il lavoro degli chef

Nel mondo della ristorazione d'eccellenza, l'efficienza operativa è un fattore chiave tanto quanto la qualità dei piatti serviti. Gli chef di alto livello sanno bene quanto sia complesso gestire la preparazione di un menu gourmet, dove ogni ingrediente richiede una tecnica di cottura specifica: si va dalla frittura alla bollitura, dalla brasatura alla cottura sottovuoto, con un impiego massiccio di attrezzature diverse. Ma cosa succede quando è possibile integrare tutto in un unico sistema? I dispositivi di cottura multifunzionali rappresentano oggi una delle soluzioni più interessanti per chi cerca precisione, risparmio di tempo e anche ottimizzazione dello spazio in cucina.

Dalla cottura sous-vide alla frittura: l'evoluzione dei sistemi multifunzionali

Basta pensare a una sella di agnello arrostita alla perfezione con jus di vino rosso, oppure a un rombo cotto sous-vide con una patatina fritta croccante: piatti che nascono dalla combinazione di diverse tecniche di cottura e che richiedono strumenti differenti. «Un menu gourmet è composto da molteplici elementi, ognuno con una preparazione specifica - spiega Marco Iozzolino, national corporate chef di Rational. Per gli chef, questo significa esprimere creatività e individualità, dando vita a piatti unici per i propri ospiti: l'essenza dell'alta ristorazione».

I sistemi di cottura multifunzionali sono progettati per combinare più modalità di preparazione

Se da un lato la varietà di attrezzature a disposizione di una cucina professionale permette di garantire risultati impeccabili, dall'altro comporta un aumento dello spazio necessario, tempi di preparazione più lunghi e una gestione più complessa della manutenzione. È qui che entrano in gioco i sistemi di cottura multifunzionali, progettati per combinare più modalità di preparazione in un'unica unità compatta: «Per ottimizzare questi aspetti e migliorare i processi in cucina, i ristoratori dovrebbero valutare l'acquisto di un sistema di cottura multifunzionale» suggerisce Iozzolino.

Un esempio concreto arriva dall'esperienza di Danilo, titolare del ristorante DaDà di Gioia Tauro (Rc), che ha scelto di integrare uno di questi sistemi nella sua cucina: «Con iVario abbiamo ridotto i tempi di preparazione senza compromettere la qualità, anzi, la precisione delle cotture è migliorata». L'adozione di tecnologie avanzate, infatti, non solo consente di garantire risultati costanti, ma permette anche di ottimizzare le risorse a disposizione.

Con i sistemi di cottura multifunzionali si riducono i tempi di preparazione senza compromettere la qualità

Il sistema multifunzione iVario di Rational, ad esempio, riunisce diverse modalità di cottura in un'unica unità, sostituendo numerosi strumenti tradizionali e semplificando così le operazioni quotidiane. Questo si traduce in un risparmio concreto in termini di spazio, manutenzione e pulizia, senza compromettere la qualità delle preparazioni. Il modello più compatto, iVario 2-XS, può essere installato su un normale piano di lavoro, un vantaggio non da poco per le cucine con spazi ridotti. «Abbiamo abbattuto gli sprechi perché possiamo calibrare tutto al grammo, al grado, al secondo» aggiunge Danilo, sottolineando l'importanza dell'efficienza e della sostenibilità in un settore dove ogni dettaglio conta.

La tecnologia è indispensabile per chi vuole portare la propria cucina a un livello superiore

Insomma, la versatilità di questi sistemi offre la possibilità di creare menu articolati senza dover gestire un parco macchine ingombrante, consentendo agli chef di dedicarsi con maggiore libertà all'aspetto creativo della loro professione: «Lavorare con strumenti all'avanguardia ci consente di concentrarci sulla parte più importante: l'idea e l'esperienza che vogliamo offrire ai nostri clienti» conclude Danilo. Una testimonianza che racconta come la tecnologia, quando utilizzata nel modo giusto, possa essere una risorsa indispensabile per chi ambisce a portare la propria cucina a un livello superiore.