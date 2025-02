Boutique Hotel Stresa: Salvatore Pacifico nuovo executive chef

Il Boutique Hotel Stresa, cinque stelle Lusso situato sulle rive del Lago Maggiore e affiliato a Preferred Hotels & Resorts, ha annunciato la nomina di Salvatore Pacifico come nuovo executive chef. A partire da giovedì 27 marzo, Pacifico prenderà la guida della brigata culinaria dell’hotel, con particolare attenzione alla proposta gastronomica del ristorante LeBolle.

Salvatore Pacifico è il nuovo executive chef del Boutique Hotel Stresa

Un nuovo capitolo per il Boutique Hotel Stresa

Il Boutique Hotel Stresa rappresenta una novità nel panorama dell’ospitalità di lusso sul Lago Maggiore, dopo una lunga ristrutturazione dell'ex dimora estiva dell'alta borghesia, conosciuta come Casa d’Oro. Situato nella “Perla del Lago Maggiore”, l’hotel si distingue per la sua posizione panoramica, l’eleganza architettonica e l’atmosfera rilassante, che lo rende un punto di riferimento per una clientela internazionale.

Stefano Gaiofatto, hotel manager del Boutique Hotel Stresa

«Siamo orgogliosi di accogliere un talento come Salvatore Pacifico. La sua passione - ha spietato Stefano Gaiofatto, hotel manager del Boutique Hotel Stresa -, la sua visione culinaria e la sua esperienza si sposano perfettamente con la nostra filosofia di ospitalità. Insieme, vogliamo offrire ai nostri ospiti un'esperienza gastronomica unica, che celebri la tradizione italiana con un tocco di modernità e creatività. Siamo certi che Salvatore, insieme a tutto il team, contribuirà a elevare ulteriormente gli standard di qualità del Boutique Hotel Stresa».

Chi è Salvatore Pacifico

Salvatore Pacifico, giovane chef pugliese classe 1991, vanta una carriera culinaria ricca di esperienze significative. Dopo aver studiato presso l’Istituto Alberghiero di Lucera, ha perfezionato le sue competenze presso il Cuisine Sur Cours Atelier Gastronomique di Nizza. Le sue esperienze professionali includono collaborazioni con rinomati ristoranti italiani, tra cui Unico Milano, Arbustico, I Portici di Bologna, Alajmo, e il Piccolo Principe di Viareggio. Il suo passaggio alla corte della Famiglia Cerea e, successivamente, come Resident Chef a Il Faro di Capo d'Orso in Costiera Amalfitana, gli ha permesso di conquistare la sua prima stella Michelin. La cucina di Pacifico è fortemente influenzata dalle tradizioni culinarie del Mediterraneo e dalla sua terra d’origine, la Puglia. Con una continua ricerca della qualità e freschezza dei prodotti, le sue creazioni si caratterizzano per un equilibrio tra innovazione e rispetto per la tradizione, proponendo piatti raffinati e ricchi di gusto.

Il Boutique Hotel Stresa, cinque stelle Lusso, è situato sulle rive del Lago Maggiore

«Sono - ha dichiarato Pacifico - entusiasta di intraprendere questa nuova avventura al Boutique Hotel Stresa. Sono stato immediatamente colpito dall'ambiente di lavoro giovane e dinamico, focalizzato su obiettivi condivisi. La struttura, la Famiglia Fisun e il direttore Gaiofatto mi hanno offerto l'opportunità di esprimere il mio potenziale in un contesto prestigioso e stimolante. Inoltre, la bellezza del Lago Maggiore, delle Isole Borromee e della natura circostante sono un'ulteriore fonte di ispirazione».