Dalla tradizione rivisitata alle verdure: ecco le 8 tendenze della ristorazione

Negli ultimi anni, la ristorazione ha subito profondi cambiamenti, influenzati da nuove abitudini alimentari, maggiore attenzione alla sostenibilità e ricerca di esperienze gastronomiche sempre più complete. Gli chef e i professionisti del settore sono chiamati a rispondere a queste trasformazioni, adattando la propria offerta per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più consapevole. Dalla centralità delle verdure alla valorizzazione degli ingredienti locali, dalla crescente diffusione delle proteine vegetali alla reinterpretazione della tradizione, le nuove tendenze riflettono un equilibrio tra innovazione e rispetto per le radici culturali. L’importanza del benessere, la condivisione del cibo come momento di socialità e l’attenzione agli aspetti sensoriali completano il quadro di un settore in continua evoluzione. Questi cambiamenti non riguardano solo le preferenze dei consumatori, ma anche il modo in cui i professionisti della ristorazione progettano i loro menu, selezionano le materie prime e creano esperienze in grado di coinvolgere tutti i sensi. Per questo Unilever Food Solutions ha lanciato il progetto “FOODART Trends - Il Menù del Futuro”.

Le otto tendenze della ristorazione

Le verdure stanno diventando un elemento sempre più centrale nella cucina contemporanea, passando da semplice contorno a protagonista. Questo cambiamento è una risposta alla crescente richiesta di piatti vegetali che siano gustosi, originali e salutari. Gli chef sono chiamati a valorizzare le verdure non solo dal punto di vista nutrizionale, ma anche gastronomico, integrandole in menu che soddisfino le nuove tendenze. La sostenibilità sta acquisendo un'importanza crescente nel settore della ristorazione, spingendo gli chef a adottare pratiche che riducano gli sprechi alimentari e a preferire ingredienti stagionali e locali. L'obiettivo è valorizzare tutte le parti degli alimenti, comprese quelle che tradizionalmente vengono scartate, garantendo così un equilibrio tra rispetto per l'ambiente, qualità del cibo e tradizione culinaria.

Verdure e legumi saranno protagonisti del 2025 in tavola

Anche l'evoluzione delle proteine è un tema rilevante, con un aumento dell'interesse per le proteine vegetali. Con un numero crescente di persone che riducono il consumo di carne, gli chef sono chiamati a proporre alternative a base di legumi, cereali e semi, offrendo piatti che rispondano a queste esigenze e che abbiano un buon equilibrio nutrizionale. L'attenzione alla stagionalità e alla provenienza degli ingredienti è un altro aspetto sempre più importante. Conoscere e utilizzare prodotti locali consente di rafforzare il legame con il territorio e sostenere le tradizioni gastronomiche. Per chi lavora nel settore, la valorizzazione delle materie prime e il supporto al lavoro di produttori e allevatori sono sfide cruciali.

Unilever Food Solutions ha lanciato il progetto “FOODART Trends - Il Menù del Futuro”

Inoltre, la progettazione dei menu tiene conto sempre di più del benessere dei clienti, concentrandosi su ingredienti freschi e genuini e sull'equilibrio nutrizionale. Alimenti ricchi di proprietà benefiche, come cereali integrali, legumi e semi, contribuiscono a creare esperienze culinarie che non sono solo gustose, ma anche salutari. La rielaborazione della tradizione è un altro aspetto importante della ristorazione moderna. Le ricette tradizionali vengono reinterpretate con un approccio contemporaneo, coniugando rispetto per le radici gastronomiche e ricerca di nuove tecniche e abbinamenti. Questo equilibrio tra innovazione e memoria contribuisce a mantenere viva la cultura culinaria.

Gli chef devono creare esperienze che favoriscono la convivialità

Il cibo assume sempre più anche una dimensione sociale. Gli chef non si limitano a preparare piatti, ma creano esperienze che favoriscono la convivialità. La tavola diventa un luogo di incontro, dove il cibo diventa mezzo per rafforzare i legami tra le persone. Infine, il cibo è sempre più considerato un'esperienza multisensoriale. Oltre al gusto, vengono valorizzati anche altri aspetti, come la consistenza e la presentazione visiva dei piatti. L'attenzione ai contrasti tra sapori e texture offre un'esperienza gastronomica più completa e coinvolgente.

Ecco le 8 tendenze della ristorazione nel 2025

Verdure irresistibili Cucina sostenibile Proteine evolute Selvaggio e puro Cibo benessere Condivisione gioiosa Tradizione moderna Combinazioni sensoriali

“FOODART Trends - Il Menù del Futuro”, il progetto

Unilever Food Solutions ha lanciato il progetto “FOODART Trends - Il Menù del Futuro”, un’iniziativa che analizza le principali tendenze della cucina contemporanea in Italia e nel mondo, offrendo ai professionisti del settore strumenti pratici per aggiornare la propria offerta gastronomica. Il progetto prende spunto dal rapporto globale Future Menus di Unilever Food Solutions e si concentra su otto tendenze chiave che stanno influenzando la ristorazione.

Il primo appuntamento del 2025 sarà curato dallo chef Andrea Impero

Per approfondire questi temi, otto chef italiani sono stati coinvolti per condividere la loro interpretazione delle tendenze attraverso ricette e riflessioni. L’edizione 2025 del progetto vede la partecipazione di Pierluca Ardito, Giuseppe Buscicchio, Tommaso Foglia, Andrea Impero, Aurora Mazzucchelli, Floriano Pellegrino, Isabella Potì e Giovanni Solofra. Ciascuno di loro prenderà parte a un evento formativo organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi (Fic), partner di Unilever Food Solutions. Durante questi incontri, aperti sia in presenza che online, gli chef presenteranno ricette inedite e discuteranno l’applicazione pratica delle tendenze nella ristorazione professionale.

Le ricette ispirate alle tendenze della ristorazione e le interviste con gli chef coinvolti sono state raccolte in un libro

Le ricette ispirate alle tendenze della ristorazione e le interviste con gli chef coinvolti nel progetto sono state raccolte nel libro "FOODART Trends – Il Menù del Futuro". Il libro sarà distribuito ai partecipanti degli eventi organizzati da Unilever Food Solutions in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi. La versione digitale del libro è disponibile per il download sul sito di Unilever Food Solutions.

“FOODART Trends - Il Menù del Futuro”, il primo appuntamento

Il primo appuntamento del 2025 è previsto per giovedì 27 febbraio alle 15.30 a Magione, in provincia di Perugia, con lo chef Andrea Impero. Attualmente alla guida del ristorante Elementi presso il Borgobrufa Spa Resort, premiato con la Stella Michelin 2024, Andrea Impero ha maturato esperienze in ristoranti di alto livello in Italia, Londra e Mosca.