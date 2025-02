La collaborazione tra l'Associazione Ristoratori del Trentino, Confcommercio e Amira (Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi - sezione Trentino Alto Adige) ha dato vita a un'importante iniziativa dedicata alla formazione e alla qualità nella ristorazione. L'evento si è svolto a Riva del Garda in occasione di Hospitality, la fiera di riferimento per il settore dell'ospitalità, dal 3 al 6 febbraio.

Amira, con inclusione e formazione il futuro della ristorazione prende forma

Uno spazio di formazione e confronto

Uno spazio espositivo che ha ospitato quattro giorni intensi di formazione e confronto tra operatori del settore, studenti delle scuole alberghiere e maitre. Le scuole partecipanti alla kermesse sono stati i CFP di Riva del Garda, Ossana, Tesero e Tione, i cui studenti, accompagnati da docenti e dirigenti, hanno avuto il compito di preparare le colazioni e i pranzi per tutta la durata della manifestazione.

Inclusione e talento: “Le diverse abilità in cucina, sala e bar”

Un momento particolarmente significativo è stata l'organizzazione della sezione “le diverse abilità in cucina, sala e bar”, con la collaborazione delle associazioni Dream, Anfass, Amira e gli alunni dei CFP. Questo segmento ha messo in evidenza l'importanza dell'inclusione nel settore della ristorazione, dimostrando come questo ambito possa offrire opportunità concrete per tutti, senza distinzioni.

La partecipazione attiva di ragazzi con diverse abilità ha mostrato come la ristorazione possa essere un ambiente di crescita, sviluppo e realizzazione personale per chiunque, contribuendo a superare barriere e pregiudizi. Inoltre, l'iniziativa ha permesso agli studenti di lavorare fianco a fianco con esperti del settore, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze pratiche e creando un ponte diretto tra formazione scolastica e mondo del lavoro.

Il contest “Le diverse abilità” e il valore della collaborazione

A tal proposito, significativo è stato il videomessaggio della ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che si è congratulata con gli organizzatori e ha augurato buon lavoro ai ragazzi. La giuria del contest “Le diverse abilità” . composta da Rocco Cerone, Paolo Mantovani e Valerio Beltrami (Presidente nazionale Amira) ha elogiato le capacità dei partecipanti di Dream, Amira e dei CFP Levico, Tione e Tesero. Ventidue ragazzi speciali si sono distinti nella preparazione e nel servizio di cocktail e drink per il settore sala-bar, oltre che nella realizzazione di piatti di alta qualità per la prova di cucina. Oltre all'abilità tecnica, i giovani partecipanti hanno dimostrato grande spirito di collaborazione e una spiccata capacità di adattamento, elementi fondamentali per il successo in un settore dinamico come quello della ristorazione.

Il momento dedicato all’inclusione e le testimonianze degli esperti

Di notevole importanza è stato anche un momento dedicato all’inclusione di questi ragazzi ,ove il moderatore dell’incontro Edoardo Raspelli noto giornalista gastronomo ha intervistato Jacopo Corona,Alessandro Parisi, Alessandro Fontana,Michele Adamo, Paolo Turini e Roberto Vitali.

Il valore della formazione secondo gli esperti del settore

Il presidente dell’associazione ristoratori trentino Marco Fontanari, ha ribadito: «La fiera è stata un momento di crescita per tutti. Studenti, professionisti e imprenditori hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e condividere esperienze, confermando che investire nella formazione è la chiave per un futuro solido e innovativo per l'ospitalità».

Il concetto è stato rafforzato anche dal Presidente di Amira, Valerio Beltrami, che ha sottolineato l'importanza di investire nelle nuove generazioni, fornendo loro competenze e solide opportunità di crescita professionale. Le associazioni di categoria ART e Amira confermano il loro ruolo di riferimento per lo sviluppo e la valorizzazione della ristorazione e dell'ospitalità, attraverso iniziative concrete che rafforzano il legame tra formazione e imprese. Questa sinergia tra enti formativi e professionisti del settore si traduce in una maggiore consapevolezza e preparazione per gli studenti, garantendo loro migliori prospettive lavorative.

Il successo degli studenti e il contest “Campioni di Sala”

Nell'ultima giornata della fiera, grande successo per i ragazzi del CFP Enaip di Tione, che hanno preparato con passione e maestria colazioni e pranzi con un menù legato al territorio, deliziando tutti i presenti. Durante il pranzo, l'emozione è stata palpabile con il concorso “Campioni di Sala”, Cinque coppie di studenti, provenienti dalle scuole di Riva del Garda, Tione e Rovereto, si sono sfidate in un contest di eleganza e professionalità, valutate dai commensali presenti.

I vincitori e gli ospiti d’eccezione

L'applauso più scrosciante è stato dedicato alla coppia vincitrice del CFP Enaip di Riva del Garda, composta da Nicol e Oumy, che si sono distinte per bravura e competenza. Ospiti d'eccezione della giornata sono stati Valerio Beltrami, Presidente Nazionale di Amira, e il noto giornalista e gastronomo Edoardo Raspelli, che con la loro esperienza hanno arricchito ulteriormente l'evento, offrendo preziosi consigli ai giovani talenti presenti.

Un ringraziamento speciale va al fiduciario Gianni Cassanelli e ai componenti di Amira Trentino Alto Adige, che hanno reso possibile questa entusiasmante competizione, e all'intera Giunta dell'Associazione Ristoratori per il loro prezioso supporto. La loro collaborazione e dedizione hanno reso questo evento un'esperienza formativa e di crescita non solo per gli studenti, ma per tutti i partecipanti.

Il futuro della ristorazione tra inclusione e formazione continua

Questa manifestazione ha regalato emozioni uniche, confermando il talento e la passione che animano il mondo della ristorazione e il suo futuro sempre più inclusivo e innovativo. Con iniziative come questa, si ribadisce l'importanza della formazione continua e della valorizzazione del capitale umano, elementi essenziali per garantire un'ospitalità di alto livello e all'insegna della professionalità.

Prossimo appuntamento per Amira dedicato all’inclusione sarà dal 25 al 27 ottobre in occasione del sesto concorso Nazionale “Le diverse abilità nel mondo della ristorazione” che si terrà in Sicilia.