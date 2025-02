Quali caratteristiche deve avere un frigorifero nel 2025

Esistono elettrodomestici che, per la loro funzione, non possono mancare in un’abitazione. Uno di questi è il frigorifero, indispensabile per tenere al fresco i cibi e conservare gli alimenti per periodi prolungati. Attualmente in commercio ne esistono tantissimi modelli, che differiscono per dimensioni, funzioni, tipologia e classe energetica.

Per questo motivo, scegliere il frigorifero è un processo che richiede conoscenza, consapevolezza, attenzione e qualche piccolo accorgimento. Ad esempio è fondamentale confrontare i prezzi e puntare sulle offerte per frigoriferi attive, in modo da ottenere un prodotto eccellente a prezzo scontato.

In questo articolo vediamo quali sono le caratteristiche da valutare quando ci si approccia all’acquisto di un nuovo frigorifero.

Classe energetica

Il primo fattore da tenere in considerazione prima di acquistare un frigorifero è la classe energetica. Si tratta infatti di un indicatore essenziale non solo del suo impatto ambientale, ma anche dei possibili consumi e costi in bolletta.

Dal 2021 l'Unione Europea ha introdotto un nuovo sistema di etichettatura energetica, eliminando le classi A++ e A+++ usate in passato. Restano attive le Classi A (massima efficienza energetica con consumi estremamente ridotti), le Classi B e C (buon compromesso tra prestazioni e risparmio energetico), la Classi D ed E (efficienza media) e in ultimo le Classi F e G (consumi elevati).

Va da sé che puntare su un frigorifero in classe più alta significa dotarsi di un modello altamente efficiente e risparmiare sui costi.

Metodo di sbrinamento

Il metodo di sbrinamento è un altro aspetto fondamentale nella scelta del frigorifero, in quanto consente di risparmiare denaro e ridurre la manutenzione.

Il sistema No Frost, che sfrutta le ventole per far circolare l’aria in modo uniforme all’interno degli scomparti, impedisce la formazione di brina e ghiaccio, trasformando l’umidità in vapore. Il Total No Frost elimina completamente la formazione di brina sia nel frigorifero che nel congelatore, grazie a due circuiti di raffreddamento separati. Il metodo Low Frost, infine, riduce sensibilmente la formazione di ghiaccio, senza però eliminarla.

Tipo di raffreddamento

Anche il tipo di raffreddamento con cui funziona un frigorifero è un fattore da valutare con cura, in quanto da questo dipende la conservazione degli alimenti presenti.

Nel frigorifero statico (la tipologia più tradizionale), la zona più fredda è collocata nella parte alta e quella bassa è dedicata ad alimenti meno sensibili, mentre in quello dinamico la temperatura rimane uniforme in tutto l’elettrodomestico e il freddo viene ben distribuito.

C’è poi il frigorifero ventilato, in cui l'aria circola continuamente e mantiene una temperatura identica all'interno, tornando al suo grado iniziale più velocemente dopo l'apertura della porta.

Capacità e dimensioni

La dimensione esterna del frigorifero dipende prima di tutto dallo spazio a disposizione. Questo, deve consentire la corretta installazione e la totale apertura senza blocchi.

Per quanto riguarda la capacità interna (litri), deve essere selezionata in base al numero di persone in famiglia e al cibo che deve contenere. Attualmente in commercio i modelli vanno da 150 fino a 500 litri.

Tipologie e modelli

Tra le tipologie di frigorifero attualmente in vendita, quello combinato con il congelatore sopra o sotto è il più diffuso per la sua praticità.

Il modello Side-by-Side, in stile americano, offre ampio spazio e funzioni avanzate ed è ideale per famiglie numerose. Il frigorifero monoporta è compatto, perfetto per chi ha esigenze ridotte, mentre il doppia porta consente una migliore organizzazione degli alimenti.

Infine, il mini frigo è la soluzione ideale per spazi ridotti, come uffici o stanze da letto.

Funzionalità e tecnologia

I frigoriferi moderni sono dotati di nuove funzionalità che li rendono estremamente tecnologici. Le più diffuse sono la Tecnologia Inverter, che regola automaticamente la velocità del compressore per ridurre il consumo energetico, le zone a temperatura e umidità differenziate (cassetti con controllo separato dei vari alimenti) e la funzione Super Freeze/Super Cool (raffreddamento rapido per nuovi alimenti immessi).

Ci sono poi optional aggiuntivi, come l'Illuminazione interna a LED, la modalità Eco, dispenser acqua e ghiaccio, Ionizzatori e filtri Anti-Odore, ecc. che possono rendere il frigorifero un elettrodomestico davvero innovativo.