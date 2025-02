La Chiatta: il design di Costa Group ridisegna la storia dei Navigli

Nel cuore dei Navigli, uno dei quartieri più caratteristici di Milano, nasce un nuovo concept di ristorazione che rende omaggio al concetto di “città d'acqua”: La Chiatta. Un ristorante dedicato alla cucina di pesce, firmato Costa Group, che si ispira alla Milano di un tempo, quando i canali navigabili erano essenziali per il commercio e le chiatte trainate da cavalli attraversavano la città trasportando merci.

Gli arredi del ristorante La Chiatta di Milano sono firmati da Costa Group

Architettura e design: un tuffo nel passato

L'intero locale è stato concepito con l'intento di rievocare atmosfere e tradizioni della vecchia Milano. Il dehors, ad esempio, si distingue per l'uso di fioriere che richiamano le mangiatoie dei cavalli da tiro, un elemento tipico dell'epoca. L'uso di corde e tendaggi color porpora dona un ulteriore tocco nostalgico, introducendo i visitatori a un viaggio attraverso il tempo.

La Sala Motori del ristorante La Chiatta si ispira ai luoghi dove i barcaioli si riposavano dopo una giornata di lavoro

All'interno, gli spazi sono stati progettati per raccontare storie diverse, ognuna con una propria identità. La Sala Motori si ispira ai luoghi dove i barcaioli si riposavano dopo una giornata di lavoro. Qui, predominano ferro e marmo, materiali che richiamano le strutture robuste delle chiatte. Quadri e oggetti d'epoca, accuratamente selezionati, decorano l'ambiente, trasportando i visitatori in un mondo che mescola fatica e tradizione.

L'ambiente del ristorante La Chiatta è caratterizzato da un uso raffinato del legno, drappi e poltrone in velluto rosso

Proseguendo, si entra in una zona che rievoca gli spazi destinati alle contrattazioni sui materiali trasportati lungo i Navigli. Questo ambiente è caratterizzato da un uso raffinato del legno, ispirato alle imbarcazioni Riva, un simbolo dell'artigianato di lusso italiano. Drappi e poltrone in velluto rosso completano l'atmosfera, creando un luogo accogliente e al tempo stesso elegante.

Ristorante La Chiatta: una cucina omaggio contemporaneo alla tradizione

La cucina de La Chiatta è un omaggio alla tradizione reinterpretata in chiave contemporanea. I piatti raccontano la vita e le abitudini di chi, un tempo, abitava i Navigli: i barcaioli e le lavandaie. Ingredienti freschissimi e preparazioni creative si combinano per offrire una proposta culinaria che parla di una Milano autentica, ma proiettata nel presente.

La cucina del ristorante La Chiatta è un omaggio contemporaneo alla tradizione

Ristorante La Chiatta: un omaggio al quartiere

L'atmosfera del locale è arricchita da tavoli in ferro, pareti in mattoni, oggetti vintage e fotografie in bianco e nero, che raccontano il quartiere e le sue storie. La vicinanza al Vicolo delle Lavandaie, uno dei luoghi più suggestivi dei Navigli, conferisce un ulteriore significato a questa scelta stilistica. Ogni piatto è pensato per trasmettere un pezzo di storia milanese, reinterpretando le tradizioni culinarie in modo creativo e attuale. Questo equilibrio tra passato e presente si riflette nell'intera esperienza offerta dal ristorante.

L’atmosfera del locale è arricchita da tavoli in ferro, pareti in mattoni, oggetti vintage e fotografie in bianco e nero

«Ogni nuovo progetto si sviluppa intorno alla proposta gastronomica del cliente. Noi vestiamo il cibo, gli diamo il contesto di cui ha bisogno» frase che sentirete ripetere spesso da Franco Costa, presidente di Costa Group e che ne La Chiatta assume un nuovo significato.

Ristorante La Chiatta: un progetto che parla di identità

Il nome La Chiatta è un richiamo esplicito al legame con i Navigli e al ruolo che questi hanno avuto nella storia di Milano. Il progetto si inserisce in una tendenza sempre più diffusa: la creazione di spazi che siano espressione di identità e autenticità.

In un'epoca in cui la ricerca di esperienze genuine è sempre più forte, luoghi come questo diventano punti di riferimento per chi desidera riscoprire le radici di una città in continua evoluzione. L'attenzione ai dettagli architettonici e al design permette a La Chiatta di raccontare una storia unica, che non si limita al cibo ma abbraccia anche la cultura e le tradizioni milanesi.

La Chiatta salpa dal Naviglio Grande per un ritorno alla Milano di inizio '900

«La creazione di La Chiatta non è stata solo una questione di arredare uno spazio, ma di trasformare un'idea in un'esperienza unica per i nostri ospiti. Fin dal primo incontro, il team di designer e architetti di Costa Group ci ha impressionato per la loro visione, professionalità e capacità di interpretare al meglio la nostra idea: un ambiente accogliente, elegante ma popolare, che fosse in grado di raccontare la nostra storia, la nostra idea di cucina e ospitalità» spiegano Marco Gulla e Ugo Torrente, fondatori del ristorante La Chiatta.

Marco Gulla e Ugo Torrente, fondatori del ristorante La Chiatta di Milano

«Ogni dettaglio, dalla scelta dei materiali all'illuminazione, è stato pensato per offrire un'atmosfera calda e intima, ma anche moderna e dinamica, perfetta per ogni occasione. La Chiatta non sarebbe la stessa senza l'attenzione al dettaglio e la qualità del lavoro che abbiamo trovato in questo progetto. Ogni angolo del ristorante racconta una storia, e siamo felici di vedere come i nostri clienti si sentano subito a casa, immersi in un'atmosfera che rispecchia appieno la nostra filosofia di accoglienza».

Con La Chiatta, Costa Group dimostra ancora una volta la sua maestria nell'unire design, tradizione e modernità, dando vita a un locale che non è solo un ristorante, ma un viaggio attraverso il tempo e l'anima della città. Sul Naviglio Grande, La Chiatta è pronta a conquistare milanesi e visitatori, offrendo un'esperienza culinaria e culturale che lascia il segno.