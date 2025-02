L'amore secondo i maestri Ampi: alcuni dolci da non perdere a San Valentino

Il cioccolato non è solo un dolce, ma un linguaggio universale capace di raccontare storie di passione, seduzione e raffinatezza. E per questo San Valentino, i maestri dell'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi) hanno dato vita a creazioni che vanno oltre il semplice concetto di cioccolatino o dessert: vere e proprie opere d'arte che uniscono estetica, artigianalità e un'esplosione di sapori pensati per conquistare il palato e il cuore degli innamorati. Da praline eleganti a sculture sorprendenti, da monoporzioni raffinate a dolci dal tocco ludico, ogni proposta è un viaggio nell'eccellenza della pasticceria italiana.

San Valentino con Ampi: un tripudio di cioccolato e amore

Le creazioni dei maestri Ampi per San Valentino

Il tris di cuori di Cesare Murzilli: l'eleganza della sorpresa

Le dolci creazioni di Cesare Murzilli per San Valentino

Per chi ama il piacere della scoperta, il maestro Cesare Murzilli (executive pastry chef di Portrait Milano) propone Tris di Cuori, una pralina che gioca con le sfumature del cioccolato al latte, fondente e bianco. Il guscio croccante, realizzato con uno stampo esclusivo in collaborazione con Pavoni, cela una golosa sorpresa che si svela morso dopo morso: un cuore di pralinato alle arachidi arricchito da delicate variazioni di dragè. Un'esplosione di gusto che avvolge e conquista.

Scacco (matto) d'amore di Benito Odorino: un dolce gioco di seduzione

Dama d'amore del maestro Benito Odorino

C'è chi vede nell'amore un gioco raffinato, fatto di mosse e strategie. È questo il concept di Dama d'amore del maestro Benito Odorino (della Pasticceria Benito di Casal di Principe), un'originale scacchiera composta da cuoricini di cioccolato al latte e fondente, ognuno con una farcitura sorprendente: dal cocco tostato alla vaniglia del Madagascar, dal cioccolato del Perù ai frutti esotici. Il vincitore di questa romantica partita si aggiudica un cuore di cioccolato declinato in tre versioni - gianduia, gianduia fondente o pistacchio.

La monoporzione che conquista di Sandro Ferretti

San Valentino: la bavarese al pistacchio a forma di cuore di Sandro Ferretti

Delicatezza e armonia di consistenze sono al centro della creazione del maestro abruzzese Sandro Ferretti (Ferretti Dessert), che per San Valentino propone una bavarese al pistacchio a forma di cuore, ricoperta da una glassa rossa al cioccolato bianco. All'interno, un cuore morbido di gelée al lampone poggiato su un biscuit accoppiato a un croccantino alla mandorla. Un gioco di texture che trasforma ogni assaggio in un'esperienza sensoriale unica.

Dolce sensualità: le creazioni di Nicolò Trovò

Eros del maestro Nicolò Trovò

L'amore è anche passione, e il maestro Nicolò Trovò (Dolse - Padova) lo celebra con due creazioni dal carattere intenso. Eros è una monoporzione studiata per sedurre i sensi, con una mousse al Grand Marnier che racchiude un cuore di mango e kalamansi su una base pralinata al cocco. Mentre Zagara Bianca, con la sua frolla alle mandorle, cremoso al limone e meringa fiammeggiata, richiama le atmosfere mediterranee, evocando il profumo delle vacanze estive.

Luca Porretto: tra gioielli di cioccolato e dolci sculture

San Valentino: Sweet Panda di Luca Porretto

Per chi cerca un dono che sia allo stesso tempo elegante e goloso, il maestro Luca Porretto (Pasticceria Beverara di Castel Maggiore) firma FioriAmo, un prezioso cofanetto realizzato in collaborazione con Lucrea Bologna. Al suo interno, 15 praline-gioiello si intrecciano in una composizione floreale dai gusti raffinati: cuori ripieni di ganache alla nocciola e salsa caramello, labbra rosse con ganache al pistacchio e labbra rosa declinate in due versioni, con ganache al cioccolato bianco e vaniglia oppure al tè matcha. Al centro, una mezza sfera con cuore morbido di ganache al caffè. Ma l'amore è anche gioco e dolcezza, e per questo Porretto propone Sweet Panda, una tenera scultura di cioccolato bianco decorato che raffigura un panda intento a donare il suo cuore.

Profumo d'Amore: quando il cioccolato diventa esperienza sensoriale

Profumo d'Amore del maestro Giancarlo Cortinovis

Chiudiamo questo viaggio nelle creazioni Ampi con la proposta del maestro Giancarlo Cortinovis (della Pasticceria Cortinovis di Ranica), che unisce gusto e olfatto in un'esperienza unica. Profumo d'Amore è un raffinato assortimento di cioccolato artigianale al latte, fondente e bianco, pensato per sprigionare aromi avvolgenti e intensi.

Che cosa sapere su Ampi, un'eccellenza della pasticceria italiana

Fondata nel 1993, l'Accademia maestri pasticceri italiani è nell'élite della pasticceria italiana. Attraverso ricerca, innovazione e un confronto costante, Ampi ha consolidato il proprio ruolo come uno dei punti di riferimento per la valorizzazione dell'alta qualità e della tradizione dolciaria italiana. Ogni creazione dei suoi maestri è la perfetta sintesi tra tecnica, estetica e passione, caratteristiche che si esprimono al meglio nelle proposte per questo San Valentino, dove il cioccolato diventa il messaggero di un amore dolce, intenso e raffinato.