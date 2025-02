Soluzioni per la refrigerazione di gelato e bevande in pasticceria e al bar

Il gusto del made in Italy incontra l’innovazione tecnologica con Iarp, brand del Gruppo Epta, leader nella progettazione di soluzioni refrigerate plug-in per il settore Food & Beverage e Horeca. Le sue vetrine espositive, interamente progettate e prodotte in Italia, incarnano l’arte e l’eccellenza artigianale italiana, distinguendosi in tutto il mondo.

La vetrina Delight (nero) di Iarp

Che si tratti di gelato, bevande o prodotti freschi, Iarp offre un’ampia gamma di soluzioni refrigerate progettate per garantire performance eccellenti, valorizzando ogni prodotto grazie a un design moderno e funzionale.

Gelato: un’esperienza di gusto sempre perfetta

Iarp è il partner ideale per conservare il gelato, combinando tecnologia avanzata, prestazioni eccellenti e design accattivante. Le soluzioni, adatte a gelaterie, pasticcerie, bar e chioschi all’aperto, garantiscono freschezza e qualità.

Tra i modelli di punta troviamo il Globo Retrò, banco elegante per carapine da 4, 6 o 8 gusti, dotato di controller elettronico per una gestione precisa della temperatura e una classe energetica A, assicura bassi consumi, con vantaggi significativi in termini di efficienza. La vetrina Delight, della linea Cool Emotions, grazie alla classe climatica 5, offre prestazioni eccezionali anche a 40°C con il 40% di umidità.

Il banco Globo Retrò

I conservatori a pozzetto come Globo sono dotati di coperchi vetrati che assicurano un'alta visibilità del prodotto, facilitando l'accesso e la visualizzazione ottimale delle referenze esposte. Inoltre, ogni modello è equipaggiato con un vano riserva per la scorta, che permette di gestire al meglio lo spazio e garantire una fornitura continua senza compromettere l'esposizione dei prodotti freschi. Mentre i modelli dei congelatori orizzontali CF. con coperchio a ribalta cieco. assicurano la perfetta conservazione da -25°C a -18°C.

Bevande: freschezza e visibilità a portata di mano

Per il segmento Beverage, Iarp propone le sue soluzioni di punta Glee 42 e Glee 42 Lite, concepite per mantenere inalterata la freschezza di bibite e birre. Con una combinazione di tecnologia di refrigerazione avanzata, illuminazione a LED e design minimalista, sono ideali per ristoranti, bar e supermercati.

La vetrina Glee Glass 42 (sulla sinistra)

Per chi cerca una visibilità ancora maggiore, la linea include la Glee Glass 42, una vetrina arricchita da laterali vetrati e porte full glass, che massimizzano l’esposizione delle referenze e catturano l’attenzione dei clienti.

A completare l’offerta, il modello Bubble 42, concepito per garantire la massima stabilità della temperatura d’esercizio, regolabile tra +1°C e +9°C, e monitorabile grazie a un sistema di refrigerazione ventilata con agitatore d’aria e a un termostato meccanico. Questo modello, con una capacità espositiva ottimizzata, è perfetto per gestire grandi quantità di prodotti

Sostenibilità e personalizzazione: il futuro della refrigerazione

Iarp è sinonimo di responsabilità ambientale. Tutti i modelli utilizzano fluidi refrigeranti naturali. Inoltre, soluzioni come Globo Retrò e Delight, offrono prestazioni ottimali con consumi ridotti, alcuni certificati in classe A. Ogni prodotto è pensato, progettato e realizzato in Italia, sinonimo di qualità artigianale e cura del dettaglio. Ma non è solo una questione di performance: il design gioca un ruolo fondamentale.

Grazie alla stampa digitale personalizzabile, le vetrine Iarp si trasformano in veri e propri strumenti di comunicazione, ideali per promozioni mirate o per rafforzare l’identità visiva del punto vendita. Questa flessibilità li rende perfetti per qualsiasi ambiente, dai locali più moderni a quelli che vogliono mantenere un’estetica tradizionale.

Le vetrine Iarp sono dotate della connettività LineON, la soluzione digitale di EptaService che consente di monitorare le prestazioni 24/7, analizzare i trend di vendita e intervenire sulle operazioni in tempo reale. Un alleato strategico che contribuisce a migliorare le performance energetiche, aumentare l’efficienza operativa e ottimizzare la gestione dei carichi, garantendo un controllo costante e una gestione smart.

Iarp: dove eccellenza e innovazione si incontrano

Con Iarp, la refrigerazione non è solo una questione di performance, ma un’esperienza che unisce design, tecnologia e sostenibilità per valorizzare al massimo ogni prodotto e offrire ai clienti la migliore esperienza possibile.

