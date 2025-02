Il corso di Grandi Molini Italiani per realizzare una Colomba artigianale

Grandi Molini Italiani è una storica azienda italiana, fondata nel 1886 da Antonio Costato. Inizialmente un piccolo molino a vapore, che macinava il grano accostato alle rive del fiume Po, nel corso di un secolo e mezzo si è trasformata nel primo gruppo molitorio nazionale e tra i principali in Europa, guidata con sapienza e coscienza dalla famiglia Costato, oggi alla sesta generazione di esperti mugnai.

La sede di Grandi Molini Italiani

Specializzata nella produzione di farine di grano tenero e semole di grano duro, l’azienda molitoria offre una gamma completa di soluzioni per ogni tipo di ricetta e che accontentano le esigenze di tutti, privati e professionisti. Farine, semole, preparati per pane e per pizza, prodotti certificati senza glutine, lieviti e farine biologiche: i prodotti sono suddivisi in linee, ognuna progettata per specifici utilizzi e preparazioni, ma condividono caratteristiche quali la versatilità, la qualità dell’impasto e la decorticazione a pietra, processo attraverso il quale il chicco di grano viene abraso per rimuovere le eventuali impurità e preservare unicamente la parte buona.

Grandi Molini Italiani promuove la cultura dell’Arte Bianca con la sua Scuola di Formazione interna: La Mia Accademia

Non solo un’azienda molitoria, ma anche un ambiente di apprendimento e condivisione rivolto a professionisti e appassionati di cucina: da anni Grandi Molini Italiani promuove la cultura dell’Arte Bianca con la sua Scuola di Formazione interna, La Mia Accademia, nata con l’obiettivo di fornire agli utenti una varietà di servizi e corsi di formazione dedicati per supportarli in ogni fase della propria crescita professionale.

Il corso “Lievito naturale e grandi lievitati”

Il prossimo corso, in programma per il 3 e 4 marzo 2025 presso lo Stabilimento Grandi Molini Italiani di Venezia, si chiama “Lievito naturale e grandi lievitati: realizza da zero la tua Colomba Artigianale”, e coinvolgerà i docenti di Pizza News School, Scuola Pizzaioli certificata con cui l’azienda molitoria collabora da tempo.

Il Maestro Lievitista Giambattista Montanari

Le lezioni sono rivolte ai professionisti e hanno l’obiettivo di istruire sull’utilizzo e la gestione della pasta madre liquida e solida, i principi del corretto bilanciamento di una ricetta, come effettuare uno o più rinfreschi del lievito e i vantaggi della fermentazione a bassa temperatura. Insieme al Maestro Lievitista Giambattista Montanari (supportato dal docente di Pizza News School Christian Romano) verrà poi eseguita la produzione del lievitato pasquale per eccellenza, la Colomba.

Modalità di partecipazione

Il corso si svolgerà in presenza, ma sarà possibile seguirlo anche in live streaming. I partecipanti riceveranno infine un attestato di partecipazione e potranno rimanere in contatto con i docenti per qualsiasi chiarimento o curiosità. Le iscrizioni sono aperte. Per conoscere nel dettaglio il programma e i docenti del corso e per iscriversi clicca QUI.