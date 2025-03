Lavastoviglie smart: come ridurre costi e consumi con NeoBlue Touch

La lavastoviglie sottotavolo NeoBlue Touch è una soluzione innovativa ideale per ristorazione veloce, pub, bar e pasticcerie. Per chi cerca una lavastoviglie che unisca prestazioni eccezionali a sostenibilità, Electrolux Professional ha la risposta perfetta.

La lavastoviglie sottotavolo NeoBlue Touch di Electrolux

La lavastoviglie sottotavolo e lavatazzine/bicchieri NeoBlue Touch è progettata per semplificare il processo di lavaggio, combinando facilità d'uso e risultati di alta qualità con una significativa riduzione dei costi di gestione.

NeoBlue Touch: prestazioni superiori

La NeoBlue Touch si distingue per la sua capacità di gestire fino a 65 carichi all’ora, equivalenti a 1170 piatti, superando nettamente la media del settore di 40 carichi. Questo straordinario risultato è possibile grazie a innovazioni come il braccio di lavaggio integrato, un sistema idraulico avanzato e una filtrazione eccellente.

NeoBlue Touch: facilità d’uso e produttività ottimizzata

La facilità d’uso è un’altra caratteristica chiave: il pulsante one-touch permette di selezionare rapidamente i cicli di lavaggio, mentre la nuova app consente di ordinare detergenti e monitorare le operazioni comodamente. Questi elementi non solo ottimizzano i tempi di lavoro, ma contribuiscono anche a migliorare la produttività.

Il pulsante one-touch della lavastoviglie NeoBlue Touch di Electrolux permette di selezionare rapidamente i cicli di lavaggio

NeoBlue Touch: efficienza energetica e sostenibilità

In termini di sostenibilità, la NeoBlue Touch è all’avanguardia, consumando solo 260Wh per cesto, 2,1 litri di acqua e generando 0,08 kg di CO 2 equivalente per ciclo. Questo la rende una scelta responsabile per i professionisti del settore che desiderano ridurre il proprio impatto ambientale senza compromettere la qualità del servizio.

L’impegno di Electrolux Professional

Electrolux Professional ha sempre posto le esigenze degli operatori della ristorazione al centro dello sviluppo, introducendo soluzioni tecnologiche che ottimizzano i tempi di lavoro e monitorano i consumi. Ilaria Meneghin, Head of Category Dishwashing, afferma: «La lavastoviglie NeoBlue Touch rappresenta un impegno per l’efficienza e la sostenibilità. Invitiamo i nostri clienti a unirsi a noi in questo percorso verso un futuro più sostenibile». Con NeoBlue Touch di Electrolux Professional, si ottengono risultati impeccabili e risparmio con un semplice tocco. Non perdere l'opportunità di scoprire come questa innovativa lavastoviglie può trasformare il tuo servizio.