£$Noi di sala presenta$£: Pascal Tinari e l'accoglienza di Villa Maiella

Villa Maiella è nata nel 1968 come una piccola fiaschetteria dei nonni della famiglia Tinari. Ancora oggi, ogni volta che Pascal Tinari, va a trovare sua nonna, lei gli chiede sempre: “Come va? I clienti sono contenti? C'è qualcuno che si ricorda ancora di me?” Questo gesto di attenzione è sempre stato il cuore pulsante di Villa Maiella, dove la vera attenzione verso gli ospiti è stata tramandata dalla nonna ai genitori e poi alla nuova generazione, rappresentata da lui e dal fratello Arcangelo.

Pascal Tinari

Oggi, Villa Maiella è una realtà che porta il nome della famiglia e offre un'accoglienza che si distingue per la sua umanità, facendo sentire ogni cliente come a casa.

Un ambiente familiare che evolve

Nel corso degli anni, la famiglia ha sempre mantenuto una visione chiara: l'evoluzione, non il cambiamento radicale. La sala e la cucina sono sempre unite, ma ciò che rende speciale Villa Maiella è la dinamicità e la possibilità di evolvere continuamente, seguendo i valori della famiglia e con uno sguardo sempre rivolto al futuro. La realtà familiare, che vede coinvolti i genitori, la nonna e il fratello, è ciò che crea una sinergia unica tra tutti i membri del team.

Arcangelo e Pascal Tinari

I membri fondamentali del team

Uno degli elementi che rende Villa Maiella un luogo speciale è senza dubbio il team che lavora con passione e dedizione. Maria Pia Costanzo, originaria di Ortona (Ch), è una figura chiave nella gestione della sala. Dopo aver studiato all'alberghiero e perfezionato la sua formazione presso l'Alma, Maria Pia ha lavorato a Piazza Duomo ed è diventata il braccio destro del titolare, supportandolo nella gestione della sala e del personale. È anche una sommelier esperta e un punto di riferimento per tutta la squadra.

Il team di sala di Villa Maiella

Gianni Primavera, figura storica di Villa Maiella, è stato presente fin dai tempi della fiaschetteria e oggi è una colonna portante del ristorante. La sua professionalità e la sua esperienza sono fondamentali per mantenere elevati gli standard del servizio. Sacko Jalandi, proveniente dal Mali, è entrato a far parte della famiglia di Villa Maiella cinque anni fa. La sua ambizione, curiosità e dedizione lo hanno portato a diventare chef de rang. La sua attenzione verso le persone e la sua cordialità sono un valore aggiunto per il ristorante.

Il vero cuore di Villa Maiella

Il vero punto di forza di Villa Maiella è Peppino Tinari, il patron del ristorante. Insieme alla moglie ha creato Villa Maiella, dando vita al luogo che è oggi. Ogni angolo e ogni dettaglio della sala ha una storia, una tradizione che si intreccia con quella della famiglia. Tuttavia, la vera essenza di Villa Maiella non è raccontabile a parole, ma va vissuta in prima persona, per respirare l'atmosfera unica che è stata costruita con passione, dedizione e amore per ogni singolo ospite.