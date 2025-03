Sicurezza e velocità: alcune porte "va e vieni" ideali per l'Horeca

Nel settore Horeca, che include hotel, ristoranti e altri locali, la velocità e la sicurezza sono fattori sempre più determinanti per ottimizzare il lavoro. L'architettura di sala deve essere progettata per rendere le operazioni rapide, fluide ed efficienti, soprattutto per i camerieri che devono continuamente passare da un ambiente all'altro. La sicurezza, invece, si riferisce alla protezione fisica del personale, che spesso si sposta con le mani occupate, riducendo al minimo il rischio di incidenti, come il rovesciamento di cibi o bevande.

Tecnologia e robustezza delle porte

Le nuove porte va e vieni di Hörmann sono progettate per rispondere a queste necessità pratiche e sono realizzate con materiali di alta qualità. Realizzate in polietilene (PE), acciaio inox, legno e pannelli compatti in HPL, garantiscono un utilizzo sicuro e durevole. Le porte in PE sono particolarmente robuste, con pannelli spessi 15 mm in PE 500 pressato, che offrono una lunga durata, supportata anche da una garanzia di 10 anni. Sono disponibili in vari colori e possono essere personalizzate su richiesta, anche con toni RAL specifici.

Sicurezza, igiene e versatilità

Un altro aspetto importante delle porte va e vieni è l'igiene. I materiali selezionati sono idonei per il contatto con gli alimenti, soddisfacendo gli elevati standard di igiene richiesti dal settore. Inoltre, le porte sono resistenti a temperature molto basse (fino a -30°) e all'acqua, il che le rende ideali anche per ambienti come celle frigorifere.

Design e personalizzazione

Le porte in acciaio inox sono dotate di un nucleo in schiuma di 40 mm, e sono disponibili in due eleganti finiture: lucida e satinata. Inoltre, le porte in legno sono caratterizzate da manti di oltre 40 mm di spessore, realizzati in truciolato pieno. Le varianti con pannelli in HPL sono spesse 15 mm, resistenti ai graffi, e offrono diverse finiture con effetto legno.

Questi modelli offrono soluzioni personalizzabili che si adattano a qualsiasi tipo di ambiente, migliorando l'estetica e la funzionalità delle strutture Horeca.