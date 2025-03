Il ruolo strategico dei rivenditori nell'evoluzione delle cucine professionali

Le cucine professionali di oggi devono fare i conti con spazi ridotti, costi operativi elevati, carenza di personale qualificato e la necessità di mantenere standard qualitativi impeccabili. L'adozione di tecnologie avanzate è spesso la risposta a queste sfide, ma il cambiamento non è mai immediato: modificare le abitudini di lavoro richiede tempo, adattamento e, soprattutto, una guida esperta. Ed è qui che entrano in gioco i rivenditori, che non si limitano più a vendere attrezzature, ma assumono un ruolo chiave come consulenti capaci di accompagnare gli chef nel processo di transizione verso soluzioni più efficienti.

Ristorazione e tecnologia: il ruolo chiave dei rivenditori

Un esempio concreto di questo approccio arriva dal segmento della cottura multifunzione con iVario Pro di Rational, un sistema in grado di ridurre i consumi energetici del 40% e accelerare i tempi di cottura fino a quattro volte rispetto ai metodi tradizionali. Tuttavia, nonostante i vantaggi evidenti, l'adozione di questa tecnologia non è sempre immediata. Per superare le diffidenze iniziali e dimostrare il reale impatto di questi strumenti in cucina, alcuni rivenditori hanno adottato strategie mirate, trasformandosi in veri e propri facilitatori del cambiamento.

Teknica, il valore delle dimostrazioni personalizzate

Un esempio di questa evoluzione è Teknica di Loreto di Carasco (Cn), che collabora con Rational da 25 anni. Dal giugno 2023, l'azienda ha scelto di intensificare la promozione di iVario Pro attraverso un metodo innovativo: invece di proporre sessioni dimostrative generiche, ha introdotto dimostrazioni personalizzate direttamente nelle cucine dei clienti. Ciò ha permesso ai ristoratori di testare iVario sulla base delle loro reali esigenze, avendo così la possibilità di comprenderne appieno il valore.

Teknica di Loreto di Carasco (Cn) collabora con Rational da 25 anni

«Siamo partiti dall'aspetto consulenziale perché ci siamo accorti che i clienti faticavano a cogliere il potenziale di iVario. Oggi, invece, abbiamo clienti che preferirebbero sostituire un forno con un iVario» spiega Claudio Panero, titolare di Teknica. Grazie a questo approccio, iVario è stato installato sia in centri di cottura di grandi dimensioni che in cucine più piccole, rivoluzionando l'organizzazione degli spazi e dei flussi di lavoro.

Ipei, la strategia della prova diretta

Anche Ipei di Meta di Sorrento (Na) ha adottato una strategia efficace per superare le resistenze iniziali. L'azienda ha scelto di offrire ai ristoratori la possibilità di provare iVario Pro direttamente nelle loro cucine per una settimana, permettendo loro di misurare concretamente il risparmio di tempo ed energia rispetto agli strumenti tradizionali. Il risultato? Su cinque unità in prova, ne sono state acquistate sei. «Abbiamo superato le resistenze verso iVario mettendolo direttamente nelle mani dei clienti, dimostrando risparmi concreti in termini di tempo ed energia e garantendo loro la certificazione '5.0' per un investimento sicuro» dice Ilaria D'Esposito, direttore commerciale dell'azienda.

Ipei ha dato la possibilità ai ristoratori di provare iVario Pro direttamente nelle loro cucine

Insomma, queste esperienze dimostrano come il ruolo dei rivenditori stia cambiando profondamente. Oltre a essere fornitori, diventano interlocutori privilegiati per i professionisti della ristorazione, guidandoli con competenza e soluzioni su misura. Sempre più chef e ristoratori stanno scoprendo che affidarsi a un rivenditore esperto significa non solo acquistare un'attrezzatura, ma anche ottenere un supporto strategico per ottimizzare i processi di lavoro e affrontare con sicurezza le sfide del comparto.