Matteo Terranova vince le selezioni italiane per il Bocuse d'Or 2027

Matteo Terranova, cuoco varesino, è il vincitore delle selezioni italiane per il Bocuse d'Or. Lo chef de "La Stua de Michil" di Corvara in Badia, in provincia di Bolzano, si è infatti aggiudicato il primo posto nel concorso che si è tenuto al Lingotto Fiere di Torino, nella terza e ultima giornata di Horeca Expoforum, manifestazione riservata ai professionisti del settore, organizzata da GL Events Italia.

Selezioni italiane per il Bocuse d'Or: i premi e gli ingredienti usati

Matteo Terranova inizia ora il percorso di appuntamenti che culminerà con la selezione europea e, successivamente, con la finale mondiale di Lion del Bocuse d'Or, in programma come consuetudine al Sirha Lyon dal 21 al 25 gennaio 2027. Il premio per il miglior Commis è invece andato a Riccardo de Palma, commis dello chef Alberto Assiè, mentre quelli per il miglior piatto di pesce e per il miglior piatto di carne rispettivamente a chef Simone Vesuviano e allo stesso Terranova.

«L'organizzazione delle selezioni italiane che abbiamo portato a Torino insieme alla Federazione italiana cuochi sono un fiore all'occhiello di questa edizione 2025 di Horeca Expoforum. Il concorso ha acceso un riflettore in più sulla manifestazione e sul territorio piemontese. Un'occasione di visibilità che in futuro, con il supporto delle istituzioni locali, dovrebbe crescere ulteriormente» ha commentato Gàbor Ganczer, amministratore delegato di GL Events Italia.

Ogni squadra, ricordiamo, ha avuto a disposizione 5 ore e 35 minuti per preparare due piatti caldi per otto persone, uno a base di carne e uno di pesce. Per la carne è stato utilizzato il Coniglio grigio di Carmagnola e le sue interiora, da servire con pasta fresca ripiena, prodotta con Farina di nocciola Igp Tonda gentile delle Langhe, farcita con il formaggio piemontese Roccaverano Dop e verdure di stagione - a disposizione anche 750 ml di vino Barolo Docg. Come pesce è stata invece scelta la rana pescatrice in abbinamento a una salsa a base di Vermouth bianco e tre guarnizioni a base di verdure di stagione.