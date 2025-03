Con il personal chef una cucina personalizzata e di alto livello a domicilio

C’è un’idea che in questo momento sta riscuotendo grande successo in tutto il mondo, negli Hamptons newyorkesi, come Champs-Élysées parigini ed in tutta Italia: fare organizzare pranzi e cene memorabili da un personal chef.

La figura del personal unisce qualità e privacy

Personal chef, chi è?

Si tratta di una nuova figura professionale, che unisce ottime capacità di elaborazioni gastronomiche a doti organizzative, degne di un regista cinematografico, applicate agli eventi gastronomici: dalla scelta delle materie prime, alla pianificazione dei menu; della preparazione e la presentazione dei piatti, alla gestione dell’intero servizio a domicilio, adattandosi alle richieste più disparate dei clienti, proponendo menu su misura che tengano conto di esigenze dietetiche, intolleranze alimentari e preferenze gastronomiche, ma anche del contesto sociale e culturale in cui si inserisce l’evento.

Oltre alle capacità in cucina, il personal chef deve avere anche ottime doti organizzative

La figura del personal chef offre dunque la possibilità di unire una qualità elevatissima di produzione alimentare alla privacy che solo la propria casa o i locali della propria Azienda possono dare. Ogni aspetto viene studiato ed elaborato: dalla composizione del menu, che rispetti le scelte alimentari nonché estetiche del committente, agli arredamenti del locale ed eventualmente alla musica di sottofondo. Il personal chef è insomma un consulente gastronomico che sa interpretare e creare atmosfere uniche, rendendo speciale ogni evento, che si tratti di una cena intima, di una festa privata o di un pranzo aziendale. Il suo ruolo va ben oltre la semplice preparazione dei piatti: è un artigiano del gusto che sa come trasformare un momento conviviale in un’esperienza unica.

Personal chef, il ruolo della Fippc

Questo servizio è reso possibile in tutta Italia dalla Federazione italiana professional personal chef (Fippc), creata nel 2017 dal prestigioso chef Giorgio Trovato per formare questa nuova figura di professionisti ed organizzare poi il loro lavoro. Egli, ha saputo creare una rete di artisti della cucina, che rappresentano l'eccellenza in un settore che sta conoscendo una crescente valorizzazione. La Federazione non solo prepara e certifica i futuri personal chef, garantendone la qualità, ma offre anche ai propri membri percorsi di aggiornamento continuo, sulle nuove tendenze culinarie, sull’utilizzo delle tecnologie in cucina e sulla gestione di eventi ad hoc, in modo che questi professionisti della cucina siano in grado di adattarsi alle richieste più disparate dei clienti.

Lo chef Giorgio Trovato

In un mondo sempre più attento alla qualità del cibo e all’esperienza culinaria, la figura del personal chef rappresenta dunque una risposta alle nuove esigenze della società moderna, che chiede sempre più esperienze personalizzate e autentiche. Grazie quindi all’iniziativa di Giorgio Trovato, con la sua esperienza e visione innovativa, il personal chef sta divenendo, non solo una figura di riferimento per eventi esclusivi, ma anche un vero e proprio consulente del gusto e del sano stile alimentare.