Nella ristorazione ci sono 1.857 posizioni aperte in tutta Italia, e a fare da ponte tra le aziende e chi cerca lavoro ci pensano ancora una volta Fipe e InfoJobs. Dopo il successo delle scorse edizioni, torna anche nel 2025 il Fipe Talent Day, il roadshow che mette in contatto diretto i pubblici esercizi con giovani candidati. L'iniziativa, frutto della rinnovata collaborazione tra la Federazione italiana pubblici esercizi e una delle piattaforme leader per la ricerca di lavoro online, punta a colmare il divario tra domanda e offerta in uno dei comparti più vivaci del mercato italiano.

Lavoro nella ristorazione: tornano i Fipe Talent Day con InfoJobs

Fipe e InfoJobs, il binomio si rinnova: al via il nuovo ciclo di incontri

Dopo i buoni risultati delle edizioni precedenti, l'iniziativa torna con un calendario di cinque tappe in giro per l'Italia: Padova, Pesaro, Olbia, Cosenza e Reggio Emilia. L'obiettivo è chiaro e concreto: creare occasioni reali d'incontro tra domanda e offerta nell'ospitalità, in un contesto in cui la richiesta di figure professionali continua a crescere. Basti pensare che sono 1.857 le posizioni attualmente aperte su InfoJobs nella categoria “turismo e ristorazione”, distribuite lungo tutta la Penisola, con Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna in testa.

In questo scenario, Fipe e InfoJobs uniscono di nuovo le forze con l'intento di facilitare il dialogo tra aziende e candidati, accorciando le distanze tra le competenze richieste dal mercato e quelle realmente disponibili. Allo stesso tempo, l'iniziativa vuole incentivare politiche attive per l'occupazione, offrendo agli operatori del settore strumenti digitali e occasioni di scouting pensate su misura. Non a caso, InfoJobs mette a disposizione degli associati Fipe un listino agevolato per l'utilizzo dei propri servizi, in modo da facilitare la selezione di personale qualificato.

Luciano Sbraga, direttore del Centro studi di Fipe

«Siamo felici di proseguire la collaborazione con InfoJobs che, grazie alla sua esperienza consolidata nel mondo digitale, ci consente di aumentare la forza e la portata del Fipe Talent Day - ha commentato Luciano Sbraga, direttore del Centro studi di Fipe. La possibilità di integrare presenza fisica degli eventi e visibilità online rappresenta la soluzione migliore sia per le aziende, che possono massimizzare l'efficacia della ricerca orientandola sui profili più adatti, sia per i giovani talenti, che possono sfruttare le potenzialità di una più ampia panoramica sull'offerta del mercato».

Non solo il Talent Day: ora nasce anche Cool Jobs

Accanto al Talent Day, quest'anno trova spazio anche un progetto speciale targato InfoJobs: si chiama Cool Jobs e nasce in collaborazione con Pipero Roma, ristorante stellato diventato emblema della nuova cucina italiana. L'idea è quella di offrire a giovani talenti un'esperienza diretta nel mondo dell'alta ristorazione, affiancando sul campo il patron Alessandro Pipero e lo chef executive Ciro Scamardella in una giornata full immersion che toccherà tutte le fasi del servizio. I partecipanti avranno modo di vivere da vicino le dinamiche di sala e cucina, in una vera cooking experience, approfondendo competenze pratiche e operative fondamentali per chi sogna una carriera nel settore.

Accanto al Talent Day 2025, il progetto speciale Cool Jobs

A rendere il tutto ancora più interessante è il pacchetto completo pensato per i partecipanti selezionati: 1.000 euro netti di compenso per la giornata di lavoro, trasporto e soggiorno inclusi, e una cena da dieci portate con menu degustazione. Inoltre, l'intera esperienza sarà documentata attraverso contenuti digitali esclusivi, con l'idea di raccontare il dietro le quinte di un ristorante stellato da una prospettiva autentica e coinvolgente.

«Attraverso la collaborazione con Fipe e il lancio di iniziative come i Cool Jobs di InfoJobs, vogliamo offrire esperienze concrete che valorizzino il talento e rispondano alle esigenze reali delle aziende del comparto. Crediamo fortemente che iniziative come queste rappresentino un'opportunità per i candidati di entrare in contatto diretto con le aziende, comprendere da vicino il settore e l'ambiente in cui potrebbero lavorare» ha dichiarato Michele Antonelli, marketing manager di InfoJobs.