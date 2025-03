È morta Anna Matscher, l'unica chef con una stella Michelin dell'Alto Adige

È morta a 63 anni, dopo una malattia breve ma aggressiva, Anna Matscher, unica chef donna dell'Alto Adige a fregiarsi della stella Michelin. Cuoca autodidatta, figura fuori dagli schemi e amatissima nel mondo della ristorazione, guidava da anni, insieme al marito Luis e alla figlia Elisabeth, il ristorante Zum Löwen di Tesimo, in provincia di Bolzano. Aveva acquistato l'attività nel 1987 e, dieci anni più tardi, nel 1997, era riuscita a ottenere la prestigiosa stella, che non ha mai perso, diventando un punto di riferimento della cucina altoatesina d'autore.

È morta a 63 anni Anna Matscher, unica chef stellata dell‘Alto Adige (credits: 50 Top Italy)

Il ristorante, ospitato in un ex maso ristrutturato con gusto e rispetto del contesto, è stato il cuore della sua vita professionale. Qui Matscher aveva costruito, passo dopo passo, un'identità gastronomica fondata su tecnica, ricerca e territorialità, ma sempre aperta alle contaminazioni. Una cucina che ha attirato l'attenzione di guide, colleghi e appassionati, e che ha anche visto passare giovani promesse, come Chiara Pavan, oggi stella Michelin (e stella verde) al Venissa di Mazzorbo, nella laguna veneziana.

Tesimo saluta Anna Matscher, l'unica chef con una stella Michelin dell'Alto Adige

La storia di Anna Matscher non è quella classica della formazione in scuole prestigiose o dei lunghi stage nelle grandi cucine europee. La sua, al contrario, è stata una strada tutta personale, nata quasi per caso dopo una prima carriera nel mondo del benessere: «La vita è piena di sorprese. E spesso segue percorsi imprevedibili. La mia ha repentinamente deviato verso Vienna, dove all'età di 18 anni ho appreso la professione di massaggiatrice» raccontava lei stessa. È lì che, in modo naturale e silenzioso, ha trovato la sua vera vocazione: «E così, inavvertitamente, ho trovato la mia vera strada. Per me, cucinare è molto più di una professione. È una vocazione. Una passione che mia madre mi ha trasmesso fin da piccola e che ho perfezionato attraverso anni di apprendimento e sperimentazione».

Il ristorante Zum Löwen di Tesimo (Bz)

Accanto a lei, in questa avventura lunga oltre trent'anni, come detto, c'è sempre stata la famiglia. Il marito Luis, ex bancario, aveva lasciato il suo impiego per diventare sommelier e occuparsi della sala e della cantina. La figlia Elisabeth, invece, è diventata il volto dell'accoglienza, gestendo il servizio e contribuendo a rendere lo Zum Löwen un'esperienza completa. Un lavoro di squadra che Anna amava raccontare con orgoglio e semplicità: «La ricetta del nostro successo? Olio di gomito, perseveranza e passione. Per una cucina sostenibile. Per ingredienti freschi e naturali. Per le erbe del mio bell'orto. Per una cucina genuina e regionale. E al tempo aperta alla gastronomia internazionale. Nell'intento di stupire gli ospiti con un'arte culinaria unica nel suo genere». Oltre all'attività in cucina, Anna Matscher aveva pubblicato libri, organizzato corsi e portato avanti una riflessione continua sulla sostenibilità e sulla cucina come atto culturale. Anche per questo la sua scomparsa ha colpito duramente la comunità gastronomica, locale e non solo.