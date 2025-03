Il sommelier Eros Teboni è il nuovo brand ambassador di Bacio della Luna

È ufficiale: Eros Teboni, miglior sommelier del mondo 2018 secondo la World Sommelier Association e miglior sommelier d'Italia 2021, è il nuovo brand ambassador di Bacio della Luna, la cantina veneta del gruppo Schenk Family Italia. Un nome, il suo, che nel mondo della sommellerie non ha bisogno di presentazioni e che ora si lega a un progetto ambizioso: rafforzare il posizionamento internazionale di un marchio che, partendo dal cuore delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, guarda con decisione oltre i confini italiani.

Il sommelier Eros Teboni

Ad annunciare la collaborazione è Daniele Simoni, amministratore delegato di Schenk Family Italia, che ha commentato così la scelta: «Riteniamo Eros Teboni il perfetto brand ambassador per una cantina giovane ed internazionale come Bacio della Luna. Eros è un professionista dal respiro internazionale, con una conoscenza profonda dei vini di tutto il mondo, maturata nel corso di una carriera di altissimo livello. Riteniamo che potrà contribuire in modo decisivo a portare un'ulteriore internazionalizzazione al nostro marchio, già consolidato in Italia e pronto a farsi notare all'estero».

Gli obiettivi dell'alleanza tra Bacio della Luna ed Eros Teboni

La collaborazione, tuttavia, non nasce dal nulla. È frutto di una conoscenza reciproca maturata nel tempo, come spiega lo stesso Teboni, che ha già avuto modo di lavorare con la cantina di Vidor in alcune precedenti occasioni: «Dopo alcune proficue collaborazioni con la cantina di Vidor - afferma - la decisione di legare il mio nome a quello di Bacio della Luna come brand ambassador si è sviluppata con naturalezza. Innanzitutto, si tratta di un'azienda che ha saputo mantenere una qualità costante dei propri vini nel corso degli anni, cosa per nulla scontata. Inoltre, la sua anima giovane le ha permesso di sviluppare flessibilità e velocità di risposta verso nuove tipologie di consumatori, adattandosi rapidamente ai cambiamenti del mercato». Si tratta, in effetti, di un'alleanza strategica che va oltre la semplice rappresentanza di un marchio. L'obiettivo è chiaro: lavorare sulla valorizzazione del territorio, sulla differenziazione qualitativa del Prosecco Superiore Docg rispetto alla Doc, e sulla promozione di un'identità enologica capace di parlare anche a un pubblico internazionale.

«Tra i valori che ci accomunano - prosegue Teboni - c'è il desiderio di valorizzare un territorio anche attraverso il suo prodotto di punta, il prosecco Valdobbiadene Superiore Docg, anche per sottolineare e far comprendere la differenza con la Doc, innalzare il suo valore e promuoverlo in Italia e nel mondo. Le capsule collection, nate nel 2020 in occasione del 10° anniversario di Bacio della Luna e arrivate oggi alla loro quarta limited edition, denominata Diamond Collection, sono l'esempio di come un Prosecco Superiore Docg prodotto in tiratura limitata, possa fare da volano per raccontare le eccellenze di un territorio. Sono certo che questa partnership sarà un'occasione di crescita sia per me che per l'azienda e permetterà agli spumanti Bacio della Luna di continuare il loro percorso di crescita e riconoscibilità, sia nel mercato italiano che in quello internazionale».

La cantina Bacio della Luna

Il messaggio che passa è quello di un prosecco che non vuole solo essere bevuto, ma raccontato. Non a caso la cantina, che appartiene a uno dei gruppi più solidi del panorama vitivinicolo italiano, ha puntato su un ambasciatore che unisce competenza tecnica e visione globale, inserendosi in un più ampio percorso di posizionamento premium e apertura a nuovi mercati. Un percorso che, oltre alla qualità del prodotto, si costruisce anche attraverso la capacità di trasmettere un'identità, una cultura, un approccio contemporaneo al vino. Un approccio che si riflette anche nell'entusiasmo dell'azienda, come sottolinea ancora l'amministratore delegato Daniele Simoni: «Ci aspettiamo una forte energia positiva attorno alla nostra cantina. Energia che Eros riesce ad esprimere ogni volta che presenta i vini, forte della sua conoscenza ma anche del suo entusiasmo. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione. Siamo un'azienda giovane e moderna che si sposa con uno dei massimi conoscitori del vino a livello mondiale, anche lui giovane e motivato. Riteniamo che questa collaborazione porterà vantaggi reciproci. Chiaramente ci sentiamo responsabili della fiducia che Eros ripone in noi e faremo del nostro meglio per garantire un percorso di successo».

Bacio della Luna ed Eros Teboni: la collaborazione debutta a Vinitaly

Per suggellare l'inizio di questa nuova avventura, Eros Teboni sarà presente alla serata speciale organizzata da Bacio della Luna lunedì 7 aprile durante Vinitaly. In quell'occasione condurrà una masterclass in cui presenterà e guiderà la degustazione del nuovo Prosecco Superiore Docg Millesimato 2023 della Diamond Collection, insieme ai nuovi formati dei Prosecco Docg della cantina. Un'opportunità non solo per scoprire le novità, ma anche per cogliere il senso più profondo di questa collaborazione: unire qualità, competenza e visione per raccontare, attraverso il vino, la storia e il futuro di un territorio.